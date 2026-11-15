Phú Mỹ Hưng ra mắt The Aristo, 122 căn hộ lấy cảm hứng ruộng bậc thang

Lễ ra mắt dự án căn hộ The Aristo và khai trương nhà mẫu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

The Aristo thuộc khu Nam Viên, bán đảo xanh của đô thị. Dự án có quy mô giới hạn 122 căn hộ, nằm trên mặt tiền đại lộ thương mại sầm uất Nguyễn Lương Bằng, dự kiến bàn giao vào quý IV-2028. Ngoài ra, khối đế dự án có thêm 8 cửa hàng hai tầng nhìn ra đại lộ.

Sản phẩm gồm căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ, duplex và tophouse, diện tích sử dụng phổ biến từ 48,5m² đến khoảng 100m². Căn 1 và 2 phòng ngủ chiếm hơn 60% tổng số căn, hướng đến người trẻ, gia đình nhỏ đến gia đình nhiều thế hệ.

Khoảng 600 khách hàng, đối tác dự lễ ra mắt dự án The Aristo và khai trương nhà mẫu tối 14-11 tại Sales Gallery Phú Mỹ Hưng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lãi suất 0% và bài toán tổng giá phù hợp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, cho biết khách mua được áp dụng lịch thanh toán theo nhiều đợt, trải dài khoảng hai năm. Chủ đầu tư đồng thời hợp tác với các ngân hàng để triển khai gói vay lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến thời điểm bàn giao nhà.

"Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng hiện nay, chúng tôi kỳ vọng những chính sách này sẽ giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc cân đối tài chính và lựa chọn phương án sở hữu phù hợp", ông Hưng nói và cho biết thêm, dự án mới có tổng giá dễ tiếp cận nhất tại đô thị hiện nay.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, phát biểu tại lễ ra mắt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đất dành cho nhà ở tại đô thị hiện còn chưa tới 10%. Do đó, định hướng phát triển thời gian tới tập trung nhiều hơn vào căn hộ hạng sang và siêu sang, với diện tích lớn.

Một số dự án thuộc phân khúc này gồm Casa Luna với 49 căn hộ, diện tích phổ biến từ hơn 270 đến 500m²; Triton Crown vừa ra mắt tại khu Hồ Bán Nguyệt, gồm 329 sản phẩm căn hộ và cửa hàng trên khu đất khoảng 1,2ha. Ông Hưng cho biết The Aristo là dự án cuối cùng tại đô thị có khung diện tích căn hộ vừa phải.

Chủ đầu tư hợp tác với các ngân hàng để mang lại chính sách thanh toán thuận lợi cho khách mua nhà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vị trí giữa trục thương mại và khu Nam Viên

Theo quy hoạch của đơn vị tư vấn S.O.M (Mỹ), đại lộ Nguyễn Lương Bằng được định vị là trục thương mại chính của khu vực trung tâm phía Nam TP.HCM, với hình ảnh tương tự đại lộ Broadway. The Aristo là một trong hai dự án còn lại tại khu Nam Viên có mặt tiền trên tuyến đường này.

Khu Nam Viên có mật độ cây xanh cao, môi trường sống tương đối yên tĩnh và hệ thống trường học trong nước, quốc tế. Từ dự án, cư dân có thể đi bộ đến khu Hồ Bán Nguyệt, nơi tập trung các hoạt động thương mại, văn hóa, y tế và giải trí, cùng trung tâm thương mại Crescent Mall.

The Aristo thuộc khu Nam Viên và nằm trên mặt tiền đại lộ thương mại sầm uất Nguyễn Lương Bằng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công trình được tổ chức với hai hướng tiếp cận: khối thương mại mở ra mặt tiền Nguyễn Lương Bằng, trong khi sảnh đón cư dân được bố trí riêng ở phía sau nhằm tách biệt không gian sinh hoạt với hoạt động kinh doanh.

The Aristo do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế BYG (Malaysia) thiết kế, lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang vùng núi Tây Bắc. Ý tưởng này được chuyển thành ngôn ngữ kiến trúc đương đại với hình khối giật cấp, các lớp không gian chuyển tiếp, bề mặt kính và hệ khung kiến trúc.

Thiết kế hình khối giật cấp lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang vùng núi Tây Bắc của The Aristo tạo điểm nhấn cho trục thương mại Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: DNCC

Theo đơn vị phát triển, các tiện ích nội khu được bố trí tại tầng 3, gồm hồ bơi vô cực, phòng gym, khu yoga, sauna, khu BBQ, phòng chơi trẻ em và không gian sinh hoạt chung. Cảnh quan do Vscape thiết kế, với ý tưởng Hơi thở của rừng. Một điểm nhấn là trần Barrisol rộng hơn 200m² phía trên khu hồ bơi. Tất cả mang tinh thần boutique staycation, tức nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Hồ bơi vô cực ở tầng 3, phía trên là trần Barrisol rộng hơn 200m² - Ảnh phối cảnh

Dự án cũng đạt chứng nhận công trình xanh EDGE ở giai đoạn thiết kế. Theo kết quả đánh giá, The Aristo giảm 20% năng lượng, 20% nước và 32% carbon hàm chứa trong vật liệu so với công trình đối chứng, trong đó chỉ số carbon vượt ngưỡng 20% của chứng nhận EDGE cơ bản.

Đại diện chủ đầu tư nhận chứng nhận công trình xanh EDGE (giai đoạn thiết kế), tiếp nối các dự án đã được chứng nhận trước đó của Phú Mỹ Hưng như Cardinal Court, Casa Luna và Triton Crown - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trải nghiệm nghệ thuật sống tinh tế

The Aristo thuộc chuỗi dự án theo định hướng Staycation được triển khai trong giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0. Theo thông tin từ chủ đầu tư, công trình sử dụng kính hộp ba lớp nhằm tăng khả năng cách âm, cách nhiệt; gạch Baldocer (Tây Ban Nha), thiết bị phòng tắm Gessi (Ý) và sàn gỗ Classen (Đức). Vì vậy, tại nhà mẫu dự án, khách hàng có thể cảm nhận chi tiết hơn về hệ vật liệu khi bàn giao.

Phòng khách căn hộ mẫu hai phòng ngủ của The Aristo với bảng màu champagne, trắng ngà và xanh olive trầm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà mẫu được thiết kế theo mặt bằng căn hộ hai phòng ngủ, với chủ đề The Art of Refined Living - Nghệ thuật sống tinh tế. Không gian sử dụng các tông màu champagne, trắng ngà và xanh olive, kết hợp chi tiết kim loại màu đồng xước cùng những bề mặt có kết cấu tự nhiên.

Từ phòng khách, khu bếp đến phòng ngủ chính, phòng ngủ trẻ em và khu vệ sinh, thiết kế hướng đến sự đồng bộ về vật liệu, màu sắc và công năng.

Nhà mẫu The Aristo dùng gạch Baldocer, sàn gỗ Classen từ các thương hiệu châu Âu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Vân Anh, khách hàng từng mua căn hộ The Aurora tại Phú Mỹ Hưng, cho biết đang tìm hiểu thêm về The Aristo. Theo chị, vị trí trên trục Nguyễn Lương Bằng là một trong những yếu tố đáng quan tâm, bên cạnh khả năng khai thác cho thuê.

"Trước đây tôi mua căn hộ The Aurora vì vị trí thuận tiện trên trục Nguyễn Lương Bằng, nằm trong khu đô thị có môi trường sống văn minh, an ninh và tiện ích đầy đủ. Căn hộ The Aurora của tôi đang có hợp đồng cho thuê trong ba năm. Hôm nay tôi muốn tìm hiểu thêm thiết kế, tiện ích và chính sách thanh toán của The Aristo để cân nhắc", chị Vân Anh chia sẻ.

The Aristo trong bức tranh Phú Mỹ Hưng 2.0

Theo ông Hưng, Phú Mỹ Hưng 2.0 là giai đoạn điều chỉnh định hướng đầu tư và phát triển đô thị, trong đó khu vực Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao được xác định là một trọng tâm, gắn với định hướng hình thành Khu Thương mại Tài chính Quốc tế.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, từ nay đến năm 2028, một số công trình sẽ lần lượt hoàn thành, gồm Trung tâm văn hóa nghệ thuật Art Center, tổ hợp chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế của Bệnh viện Tâm Anh và dự án cải tạo cảnh quan Hồ Bán Nguyệt.

Bên cạnh đó, các dự án thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, cao ốc văn phòng hạng A và giai đoạn tiếp theo của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đang được xúc tiến, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2031.

Khu Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao, trọng tâm đầu tư của giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0 - Ảnh: VĂN TRUNG

Trong định hướng phát triển Phú Mỹ Hưng 2.0, những công trình mới không chỉ bổ sung chức năng cho đô thị mà còn góp phần định hình cách con người sử dụng và cảm nhận không gian sống. Casa Luna, Triton Crown, The Aristo là những công trình thể hiện cách tiếp cận này.

Thời điểm bàn giao The Aristo, vào quý 4-2028, trùng với giai đoạn nhiều công trình trọng điểm của khu trung tâm bước vào vận hành. "Cư dân sẽ có cơ hội thụ hưởng cả những giá trị hiện hữu lẫn một hệ sinh thái đô thị ngày càng hoàn thiện, đa dạng và giàu trải nghiệm", ông Hưng nói.