Từ công trường Triton Crown đến diện mạo mới Hồ Bán Nguyệt

Từ bản vẽ đến công trường Triton Crown
Chúng tôi đến công trường dự án Triton Crown vào một sáng cuối tuần. Dưới hố móng rộng, kỹ sư và công nhân làm việc giữa hệ thống cốt thép và các dầm thép chống văng. Máy xúc, máy cắt cùng các thiết bị nâng hạ hoạt động trong khu vực thi công, nơi nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.
Nhìn từ trên cao, mặt bằng công trình hiện lên với các ô cốt thép phần móng, hệ thống thiết bị nâng hạ và những khu vực thi công được bố trí trong cùng không gian. Ở phía dưới, công nhân kiểm tra, xử lý từng vị trí cốt thép trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Các thao tác tại khu vực thi công phần móng và hầm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời bám sát kế hoạch tiến độ.
Công việc được triển khai từ sáng sớm, trong điều kiện thời tiết còn có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Đặc điểm kiến trúc của công trình cũng đặt ra yêu cầu trong việc lập kế hoạch, bố trí nhân lực, máy móc và thiết bị. Các giải pháp thi công được lựa chọn nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và tiến độ.
Triton Crown nằm trên khu đất khoảng 1,2ha tại trung tâm Hồ Bán Nguyệt. Dự án do Handel Architects (New York) thiết kế, gồm hai tòa tháp với tổng cộng 329 căn hộ và cửa hàng thương mại. Thiết kế lấy cảm hứng từ mặt nước, hình ảnh du thuyền và văn hóa sông nước phương Nam, kết hợp các giải pháp kiến trúc hiện đại.
Đến Trung tâm văn hóa nghệ thuật
Gần Triton Crown là công trình Trung tâm văn hóa nghệ thuật Art Center Phú Mỹ Hưng, tọa lạc trên lô đất C10, được khởi công vào 22-7-2026. Bên cạnh đó còn có hệ thống chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế.
Tại công trình Nhà văn hóa C10, ông Lê Nguyễn Tuấn Anh, đại diện đơn vị tư vấn giám sát SCQC2, cho biết đơn vị tập trung giám sát chất lượng và tiến độ thi công, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để bảo đảm công việc được thực hiện theo các yêu cầu.
Art Center Phú Mỹ Hưng do B.L.U.E Architects (Bắc Kinh) thiết kế, gồm nhà hát, không gian triển lãm, nhà hàng và các khu vực đa chức năng. Công trình dự kiến cao 7 tầng, tổng diện tích sàn gần 22.000m².
Ông Vincenzo Tarabu, đại diện bộ phận quản lý xây dựng của Ban Quản lý dự án Art Center Phú Mỹ Hưng, cho biết chi phí, tiến độ, chất lượng và an toàn là những yếu tố được kiểm soát xuyên suốt quá trình triển khai. Việc nhận diện và xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh cũng là yêu cầu nhằm bảo đảm kế hoạch thi công.
Theo kế hoạch, Art Center dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2028, cùng thời điểm bàn giao Triton Crown. Khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ bổ sung không gian văn hóa, nghệ thuật cho khu vực Hồ Bán Nguyệt.
Diện mạo mới của Hồ Bán Nguyệt sắp hoàn thành
Dự án Triton Crown nằm ngay trung tâm Hồ Bán Nguyệt, khu vực vốn là một trong những điểm nhận diện của Phú Mỹ Hưng. Cùng với các dự án nhà ở, thương mại và dịch vụ hiện hữu, khu vực này đang được định hướng bổ sung các không gian công cộng và hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Đáng chú ý, sau nhiều năm là một trong những điểm nhận diện của Phú Mỹ Hưng, Hồ Bán Nguyệt đang được định hướng nâng cấp để đa dạng hóa trải nghiệm. Kế hoạch được giới thiệu gồm hoàn thiện tuyến đi bộ, cải tạo Cầu Ánh Sao và bổ sung các công trình văn hóa, nghệ thuật. Những hạng mục này được đặt trong định hướng phát triển tổng thể khu vực Hồ Bán Nguyệt.
Sau hơn ba thập niên phát triển, Phú Mỹ Hưng đã hình thành một đô thị với cộng đồng cư dân, hệ thống thương mại, dịch vụ, văn phòng và cảnh quan tương đối hoàn chỉnh. Phú Mỹ Hưng 2.0 vì thế không đơn thuần là câu chuyện mở rộng xây dựng, mà hướng đến việc nâng cấp chất lượng hệ sinh thái sống và bổ sung những chức năng mới trên nền tảng hiện hữu, định hình rõ nét diện mạo một cực trung tâm quan trọng của thành phố.
Từ khu vực móng Triton Crown còn in dấu bùn đất đến công trường Art Center và những hạng mục chỉnh trang quanh Hồ Bán Nguyệt, các công trình đang được triển khai ở những giai đoạn khác nhau. Tiến độ xây dựng, cách tổ chức thi công và sự kết nối với không gian đô thị hiện hữu sẽ góp phần định hình diện mạo tiếp theo của khu vực.
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