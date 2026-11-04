Từ công trường Triton Crown đến diện mạo mới Hồ Bán Nguyệt

Phú Mỹ Hưng 2.0 là giai đoạn chiến lược nâng tầm đô thị về mọi mặt. Trong đó, khu trung tâm CBD (Central Business District) và Hồ Bán Nguyệt là tâm điểm với loạt công trình đang được triển khai - Ảnh phối cảnh không gian đô thị Phú Mỹ Hưng

Từ bản vẽ đến công trường Triton Crown

Chúng tôi đến công trường dự án Triton Crown vào một sáng cuối tuần. Dưới hố móng rộng, kỹ sư và công nhân làm việc giữa hệ thống cốt thép và các dầm thép chống văng. Máy xúc, máy cắt cùng các thiết bị nâng hạ hoạt động trong khu vực thi công, nơi nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.

Nhìn từ trên cao, mặt bằng công trình hiện lên với các ô cốt thép phần móng, hệ thống thiết bị nâng hạ và những khu vực thi công được bố trí trong cùng không gian. Ở phía dưới, công nhân kiểm tra, xử lý từng vị trí cốt thép trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Các thao tác tại khu vực thi công phần móng và hầm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời bám sát kế hoạch tiến độ.

Mặt bằng thi công dự án Triton Crown tại lô CR9 nhìn từ trên cao, với hệ thống cốt thép phần móng và hầm trải rộng giữa khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Ảnh: VĂN TRUNG

Công việc được triển khai từ sáng sớm, trong điều kiện thời tiết còn có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Đặc điểm kiến trúc của công trình cũng đặt ra yêu cầu trong việc lập kế hoạch, bố trí nhân lực, máy móc và thiết bị. Các giải pháp thi công được lựa chọn nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và tiến độ.

Các hạng mục thi công phần móng và hầm Triton Crown đang được triển khai trên mặt bằng công trình, trong bối cảnh dự án phải bảo đảm tiến độ qua giai đoạn mưa - Ảnh: VĂN TRUNG

Các kỹ sư và công nhân kiểm tra, xử lý những vị trí cốt thép trong khu vực thi công phần móng Triton Crown. Những công đoạn đòi hỏi độ chính xác được thực hiện song song với yêu cầu bảo đảm tiến độ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từng vị trí cốt thép được công nhân xử lý ngay tại mặt bằng thi công, đòi hỏi sự tập trung và tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của công trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Triton Crown nằm trên khu đất khoảng 1,2ha tại trung tâm Hồ Bán Nguyệt. Dự án do Handel Architects (New York) thiết kế, gồm hai tòa tháp với tổng cộng 329 căn hộ và cửa hàng thương mại. Thiết kế lấy cảm hứng từ mặt nước, hình ảnh du thuyền và văn hóa sông nước phương Nam, kết hợp các giải pháp kiến trúc hiện đại.

Theo phối cảnh, tòa tháp A có thiết kế giật cấp gợi hình dáng du thuyền; tòa tháp B sử dụng các đường cong lấy cảm hứng từ sóng nước, hướng tầm nhìn về Hồ Bán Nguyệt, dòng sông và đường chân trời đô thị - Ảnh phối cảnh Triton Crown

Đến Trung tâm văn hóa nghệ thuật

Gần Triton Crown là công trình Trung tâm văn hóa nghệ thuật Art Center Phú Mỹ Hưng, tọa lạc trên lô đất C10, được khởi công vào 22-7-2026. Bên cạnh đó còn có hệ thống chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế.

Tại công trình Nhà văn hóa C10, ông Lê Nguyễn Tuấn Anh, đại diện đơn vị tư vấn giám sát SCQC2, cho biết đơn vị tập trung giám sát chất lượng và tiến độ thi công, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để bảo đảm công việc được thực hiện theo các yêu cầu.

Art Center Phú Mỹ Hưng do B.L.U.E Architects (Bắc Kinh) thiết kế, gồm nhà hát, không gian triển lãm, nhà hàng và các khu vực đa chức năng. Công trình dự kiến cao 7 tầng, tổng diện tích sàn gần 22.000m².

Từ Triton Crown đến Trung tâm văn hóa nghệ thuật Art Center Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng khoảng 300m - Ảnh phối cảnh

Ông Vincenzo Tarabu, đại diện bộ phận quản lý xây dựng của Ban Quản lý dự án Art Center Phú Mỹ Hưng, cho biết chi phí, tiến độ, chất lượng và an toàn là những yếu tố được kiểm soát xuyên suốt quá trình triển khai. Việc nhận diện và xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh cũng là yêu cầu nhằm bảo đảm kế hoạch thi công.

Theo kế hoạch, Art Center dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2028, cùng thời điểm bàn giao Triton Crown. Khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ bổ sung không gian văn hóa, nghệ thuật cho khu vực Hồ Bán Nguyệt.

Sáng sớm trên công trình C10 - Trung tâm văn hóa nghệ thuật Art Center Phú Mỹ Hưng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diện mạo mới của Hồ Bán Nguyệt sắp hoàn thành

Dự án Triton Crown nằm ngay trung tâm Hồ Bán Nguyệt, khu vực vốn là một trong những điểm nhận diện của Phú Mỹ Hưng. Cùng với các dự án nhà ở, thương mại và dịch vụ hiện hữu, khu vực này đang được định hướng bổ sung các không gian công cộng và hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Từ các công trình nhà ở như Triton Crown đến không gian công cộng quanh Hồ Bán Nguyệt và các công trình văn hóa mới, những thay đổi này đều có mối liên hệ với nhau - Ảnh: VĂN TRUNG

Đáng chú ý, sau nhiều năm là một trong những điểm nhận diện của Phú Mỹ Hưng, Hồ Bán Nguyệt đang được định hướng nâng cấp để đa dạng hóa trải nghiệm. Kế hoạch được giới thiệu gồm hoàn thiện tuyến đi bộ, cải tạo Cầu Ánh Sao và bổ sung các công trình văn hóa, nghệ thuật. Những hạng mục này được đặt trong định hướng phát triển tổng thể khu vực Hồ Bán Nguyệt.

Hồ Bán Nguyệt từ lâu đã trở thành điểm đến đáng nhớ - một không gian cộng đồng đặc sắc của thành phố - Ảnh: PMH

Sau hơn ba thập niên phát triển, Phú Mỹ Hưng đã hình thành một đô thị với cộng đồng cư dân, hệ thống thương mại, dịch vụ, văn phòng và cảnh quan tương đối hoàn chỉnh. Phú Mỹ Hưng 2.0 vì thế không đơn thuần là câu chuyện mở rộng xây dựng, mà hướng đến việc nâng cấp chất lượng hệ sinh thái sống và bổ sung những chức năng mới trên nền tảng hiện hữu, định hình rõ nét diện mạo một cực trung tâm quan trọng của thành phố.

Sắp tới, Hồ Bán Nguyệt sẽ trở nên lung linh, hấp dẫn hơn nhờ sự đồng bộ giữa cảnh quan, kiến trúc, nghệ thuật và không gian cộng đồng, là điểm đến "Global All-in-One Destination" của một đô thị chuẩn mực quốc tế - Ảnh: PMH

Từ khu vực móng Triton Crown còn in dấu bùn đất đến công trường Art Center và những hạng mục chỉnh trang quanh Hồ Bán Nguyệt, các công trình đang được triển khai ở những giai đoạn khác nhau. Tiến độ xây dựng, cách tổ chức thi công và sự kết nối với không gian đô thị hiện hữu sẽ góp phần định hình diện mạo tiếp theo của khu vực.