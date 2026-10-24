Từ Cà Mau đến Triton Crown sau 15 năm tìm chốn an cư

Trong buổi mở bán đợt đầu dự án Triton Crown của Phú Mỹ Hưng, hơn 400 khách hàng có mặt để rút thăm, xác định thứ tự chọn mua căn hộ tại tòa tháp A - Ảnh: PMH

Giữa những khách hàng chờ rút thăm tại sự kiện mở bán đợt đầu dự án Triton Crown, bà Kim Yến, 66 tuổi, từ Cà Mau lên TP.HCM với mong muốn hiện thực hóa dự định đã ấp ủ nhiều năm: sở hữu một căn nhà tại Phú Mỹ Hưng.

15 năm chờ một cơ duyên

Mỗi lần có dịp đến TP.HCM, bà Yến đều ghé khu đô thị phía Nam thành phố. Bà cho biết đã biết đến Phú Mỹ Hưng từ khoảng 30 năm trước, khi đường Nguyễn Văn Linh chưa hình thành như hiện nay.

"Khi khu đô thị thành hình, tôi rất thích nơi này. Hồi đó có tìm hiểu dự án Mỹ Toàn nhưng chưa có duyên đến. 15 năm trở lại đây, tôi vẫn luôn mong mình có cơ hội sở hữu nhà ở đây. Cả nhà quyết định phải làm điều gì đó để cái duyên đến với mình, nên tôi tham gia rút thăm tìm cơ hội trở thành cư dân Phú Mỹ Hưng. Điều đó nay thành sự thật", bà kể.

Bà cho biết đã dành thời gian tìm hiểu, cân nhắc trước khi chọn căn hộ phù hợp với mong muốn của gia đình. Bà chọn căn hộ ở tầng cao của tháp A, ưu tiên tầm nhìn thoáng và cảnh quan rộng mở. Tuy nhiên, một chi tiết trong kiến trúc Triton Crown cũng góp phần tạo nên sự gắn kết của bà với dự án: hình ảnh con tàu.

Bà Yến sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, vùng đất mà sông nước hiện diện trong nhịp sống thường ngày - Ảnh PMH

Bà chọn căn hộ tại tầng cao của tháp A, hướng đến không gian có tầm nhìn thoáng, cảnh quan rộng mở và vị trí tiếp cận thuận tiện. Căn hộ ấy đáp ứng những tiêu chí bà đã cân nhắc, nhưng lý do bà lựa chọn không chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế. Với bà Yến, Triton Crown còn có một chi tiết đặc biệt: hình ảnh con tàu.

Sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, bà Yến đã quen với cảnh sông nước, ghe thuyền trong đời sống thường ngày. Vì vậy, hình ảnh công trình gợi liên tưởng đến con tàu khiến bà nhớ lại những năm tháng tuổi thơ.

"Ở Cà Mau, nơi tôi sinh ra và lớn lên, bước chân ra ngoài là gặp sông nước, ghe thuyền. Hình ảnh công trình tạo dáng hình con tàu gợi cho tôi nhớ lại những ký ức ngày xưa, những năm tháng tuổi thơ của mình", bà chia sẻ.

Với bà Yến, lựa chọn căn hộ không chỉ dựa trên vị trí và thiết kế mà còn gắn với mong muốn tìm một nơi ở phù hợp cho gia đình trong những năm tới.

Gia đình bà Kim Yến từ Cà Mau lên TP.HCM dự sự kiện mở bán đợt đầu dự án Triton Crown - Ảnh PMH

Câu chuyện của bà diễn ra tại sự kiện mở bán đợt đầu Triton Crown, nơi hơn 400 khách hàng tham dự rút thăm xác định thứ tự chọn mua căn hộ tại tháp A. Theo Phú Mỹ Hưng, những người tham dự đã tìm hiểu dự án và gửi thư đề nghị mua sản phẩm trước sự kiện.

Sự kiện mở bán đợt đầu dự án Triton Crown thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm khách hàng khác nhau - Ảnh QUANG ĐỊNH

Theo thống kê được Phú Mỹ Hưng công bố, trong nhóm khách hàng quan tâm và tham dự sự kiện, 80% cho biết mục đích mua căn hộ để tự sử dụng bao gồm ở, kinh doanh, cho thuê. Khách hàng đến từ 20 tỉnh thành và khu vực khác nhau.

Căn hộ ngay lõi trung tâm Triton Crown tọa lạc tại lô CR9, khu The Crescent, bên Hồ Bán Nguyệt, trên khu đất khoảng 1,2 ha - Ảnh phối cảnh Dự án do Handel Architects tư vấn kiến trúc gồm hai tòa tháp, với tổng cộng 329 sản phẩm căn hộ và cửa hàng. Thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh quan mặt nước và văn hóa sông nước Nam Bộ. Dự án có khoảng 1.200 m² sàn dành cho tiện ích riêng của cư dân, với các nhóm chức năng chăm sóc sức khỏe, vận động, thư giãn, làm việc và kết nối. Theo thông tin công bố, công trình và khối đế thương mại đã được SGS trao chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE. Dự án dự kiến bàn giao vào quý 4-2028.

Bà Yến chọn khu vực Hồ Bán Nguyệt còn vì yêu thích cảnh quan mặt nước, không gian cây xanh và nhịp sống đô thị hiện đại, an toàn - Ảnh PMH

Chốn an cư bên hồ, giữa trung tâm đô thị

Triton Crown tọa lạc tại lô CR9, khu The Crescent, bên Hồ Bán Nguyệt. Với bà Yến, cảnh quan mặt nước, không gian cây xanh và môi trường sống tại khu vực này cũng là những yếu tố được cân nhắc khi chọn nhà.

Hồ Bán Nguyệt cùng các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ và cảnh quan đã hiện diện nhiều năm, trở thành nơi người dân đến đi dạo, gặp gỡ và giải trí. Khu vực này đang được định hướng tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, nâng cấp các tuyến đi bộ, cải tạo Cầu Ánh Sao và bổ sung các công trình văn hóa, nghệ thuật, trong đó có nhà hát.

Nhiều gia đình cùng nhau tới dự sự kiện mở bán đợt đầu dự án Triton Crown - Ảnh QUANG ĐỊNH

Sau hơn ba thập niên phát triển, cực đô thị phía Nam TPHCM bước vào giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0, với định hướng nâng cấp chất lượng sống, tái đầu tư cảnh quan và bổ sung các hoạt động văn hóa, dịch vụ, giải trí.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, cho biết việc hợp tác với các đơn vị quy hoạch và thiết kế quốc tế không đơn thuần là đưa xu hướng kiến trúc mới vào đô thị.

"Cái hay của các nhà quy hoạch, thiết kế này là họ có thể đồng hành và chia sẻ những gì tiên tiến nhất trên thế giới với chúng ta, nhưng đó không phải là sự sao chép. Mỗi công trình ở đây đều là một sự sáng tạo", ông Hưng chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu đặc điểm vùng miền, văn hóa và cảnh quan, khí hậu… vùng đất trong quá trình thiết kế.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng - Ảnh PMH

Với bà Yến, quyết định chọn căn hộ tại Triton Crown đánh dấu việc hiện thực hóa dự định đã theo đuổi nhiều năm. Hình ảnh con tàu gợi nhớ quê nhà, trong khi vị trí bên Hồ Bán Nguyệt đáp ứng mong muốn về cảnh quan và môi trường sống.

Còn với khu vực Hồ Bán Nguyệt, hành trình hoàn thiện không gian sống và mở rộng các hoạt động đô thị vẫn đang tiếp tục, giai đoạn phát triển mới Phú Mỹ Hưng 2.0 sẽ nâng tầm đô thị toàn diện. Không chỉ là nơi ở, Phú Mỹ Hưng còn là điểm đến những trải nghiệm, vui chơi, dịch vụ và không gian làm việc lý tưởng cho cộng đồng quốc tế tại TP.HCM.