Kế bên Art Center là dự án căn hộ hạng sang Triton Crown cũng đang được triển khai song song hoạt động nâng cấp cảnh quan Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao - Ảnh: VĂN TRUNG

Tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, ngoài công trình cải tạo cảnh quan trục phố ven hồ, dự án căn hộ Triton Crown với hai tòa tháp cao 16 và 18 tầng cũng đang được thi công.

Công trường duy trì hoạt động liên tục, với nhiều tổ đội triển khai các hạng mục xây dựng. Quá trình thi công cũng đặt ra những yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, nhất là trong điều kiện thời tiết và triều cường tại giai đoạn làm móng.

Trong khi đó, trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Phú Mỹ Hưng - Art Center và Trung tâm chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế thuộc hệ thống Bệnh viện Tâm Anh cũng đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Tại khu vực tòa nhà Lawrence S. Ting hiện hữu cùng dãy nhà dọc đại lộ Nguyễn Lương Bằng, chủ đầu tư đang quy hoạch tổ hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Dự án dự kiến triển khai và đưa vào vận hành năm 2031.

Ngoài loạt công trình thương mại, văn hóa, y tế, trục đường Nguyễn Lương Bằng cũng là tọa độ của một trong hai dự án nhà ở cuối cùng tại khu Nam Viên là dự án The Aristo. Dự án được ra mắt trong tháng 11-2026, tiếp tục bổ sung một công trình nhà ở vào bức tranh phát triển của khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2.0

Từ những công trường đang hoạt động đến các dự án đang và sắp được triển khai, đại lộ Nguyễn Lương Bằng đang dần hình thành một diện mạo một trục thương phố tài chính dịch vụ sôi động kết nối các phân khu chức năng quan trọng của Phú Mỹ Hưng.

Không chỉ gia tăng các công trình nhà ở, khu vực này còn hướng đến sự kết hợp giữa thương mại, dịch vụ, văn hóa và chăm sóc sức khỏe, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị Phú Mỹ Hưng 2.0.

Sôi động nhịp công trình quanh Hồ Bán Nguyệt và đại lộ Nguyễn Lương Bằng - Thực hiện: Diệu Linh - Hiền Trang - Chí Kiên - Trường Phong - Quốc Huy



