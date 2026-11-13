Phú Mỹ Hưng ra mắt căn hộ The Aristo trên trục đường thương mại sầm uất

Phối cảnh dự án căn hộ The Aristo trên đường Nguyễn Lương Bằng, khu Nam Viên, Phú Mỹ Hưng - Ảnh: PMH

The Aristo là dự án mới của Phú Mỹ Hưng, tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng. Đây là tuyến đường được đơn vị tư vấn quy hoạch S.O.M (Mỹ) định hướng phát triển thành trục thương mại - dịch vụ, với hình ảnh đại lộ Broadway.

Dự án được định vị ở phân khúc căn hộ cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống tại khu vực có khả năng kết nối thương mại, dịch vụ nhưng vẫn giữ được sự riêng tư và gần gũi với cảnh quan xanh. Dự án đồng thời được giới thiệu với chính sách thanh toán kéo dài và hỗ trợ lãi suất, tạo thêm phương án sở hữu cho người mua nhà.

Chủ đầu tư cho biết áp dụng đồng thời lịch thanh toán dài hạn và chương trình lãi suất 0% cho đến khi bàn giao nhà vào cuối năm 2028. Phía Phú Mỹ Hưng nhận định The Aristo hiện có mức giá và tổng giá thấp nhất trong các dự án đang mở bán tại đô thị này.

Nguyễn Lương Bằng - trục "Broadway" của Phú Mỹ Hưng 2.0

Trong quy hoạch tổng thể toàn khu đô thị, đường Nguyễn Lương Bằng được định vị là trục thương mại - dịch vụ, mang hình ảnh những đại lộ doanh thương nổi tiếng trên thế giới như Broadway. Tuyến đường nối nhiều khu chức năng, từ khu Hồ Bán Nguyệt, Khu Thương mại Tài chính Quốc tế đến các khu thương mại, dịch vụ, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Dọc tuyến đường này đã hình thành một số công trình thương mại, văn phòng, khách sạn và triển lãm như Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Saigon Paragon, Crystal Palace cùng các cao ốc văn phòng.

Đường Nguyễn Lương Bằng với các công trình thương mại, văn phòng và triển lãm đã hình thành - Ảnh: DNCC

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, khu vực tiếp tục được bổ sung các công trình mới. Trong đó có Trung tâm văn hóa nghệ thuật Art Center Phú Mỹ Hưng và hệ thống chăm sóc sức khỏe thuộc Bệnh viện Tâm Anh. Khu vực cụm văn phòng và vị trí cao ốc Lawrence S. Ting cũng đang được chuẩn bị mặt bằng cho kế hoạch phát triển tổ hợp thương mại, văn phòng và khách sạn.

Art Center, một trong những công trình mới, đang được thi công trên trục Nguyễn Lương Bằng - Ảnh: PMH

Việc bổ sung các công trình thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy định hướng mở rộng chức năng của khu vực, từ thương mại, văn phòng sang văn hóa, chăm sóc sức khỏe, lưu trú và giải trí.

Từ đường Nguyễn Lương Bằng, cư dân có thể kết nối đến khu Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao, nơi đang được nâng cấp cảnh quan, bổ sung các tác phẩm nghệ thuật và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Kế bên Art Center là dự án căn hộ hạng sang Triton Crown cũng đang được triển khai song song hoạt động nâng cấp cảnh quan Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao - Ảnh: VĂN TRUNG

Kết nối tiện ích đô thị và không gian xanh Nam Viên

The Aristo nằm ở mặt tiền Nguyễn Lương Bằng nên tiếp cận trực tiếp trục thương mại - dịch vụ này. Từ dự án có thể đi bộ đến khu trung tâm Hồ Bán Nguyệt, đồng thời kết nối thuận tiện đến các công trình thương mại, dịch vụ trong đô thị.

The Aristo nằm ở mặt tiền Nguyễn Lương Bằng nên tiếp cận trực tiếp trục thương mại - dịch vụ này - Ảnh: PMH

Dự án cũng thuộc khu Nam Viên, khu vực được biết đến với nhiều mảng xanh, cảnh quan sông nước và môi trường sống yên tĩnh. Xung quanh có hệ thống công viên, các tuyến cảnh quan ven sông cùng mạng lưới trường học trong nước và quốc tế đã hình thành.

Sự kết hợp giữa trục thương mại Nguyễn Lương Bằng và cảnh quan xanh của khu Nam Viên tạo nên hai lớp không gian bổ trợ cho đời sống cư dân The Aristo. Một bên là khả năng tiếp cận các hoạt động giao thương, dịch vụ và tiện ích đô thị; bên kia là môi trường cư trú có cảnh quan xanh, sông nước và không gian sinh hoạt riêng tư.

Quỹ đất nhà ở trong đô thị Phú Mỹ Hưng còn lại chưa tới 10% và chủ yếu tập trung phân khúc hạng sang, siêu sang- Ảnh: VĂN TRUNG

Theo Phú Mỹ Hưng, quỹ đất nhà ở còn lại trong đô thị chưa tới 10%. Vì vậy, thời gian tới chủ đầu tư tập trung chủ yếu vào dòng căn hộ hạng sang và siêu sang, với cơ cấu sản phẩm ưu tiên diện tích lớn.

Trong số này có Casa Luna, dự án căn hộ siêu sang chỉ có 49 căn, diện tích phổ biến từ hơn 270 đến 500m² và được chủ đầu tư gọi là dinh thự trên cao. Đặc biệt là Triton Crown, dự án căn hộ hạng sang ngay tại Hồ Bán Nguyệt đang được quan tâm hiện nay. Dự án được phát triển trên khu đất khoảng 1,2ha, gồm hai tòa tháp cao 16 và 18 tầng, với tổng cộng 329 căn hộ và cửa hàng thương mại.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư định vị The Aristo là một trong số ít dự án căn hộ cao cấp còn lại tại đô thị, với mức tổng giá được đánh giá là phù hợp. Dự kiến bàn giao vào cuối năm 2028, The Aristo được giới thiệu trong thời điểm Phú Mỹ Hưng đang triển khai nhiều công trình thuộc giai đoạn phát triển 2.0. Ngày 14-11, dự án sẽ chính thức ra mắt và khai trương nhà mẫu, mở đầu cho quá trình giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.