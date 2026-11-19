Chủ đầu tư đã ký hợp tác với các ngân hàng để mang lại chính sách thanh toán thuận lợi cho khách mua nhà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại lễ ra mắt dự án Phú Mỹ Hưng The Aristo tối 14-11, chủ đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các ngân hàng nhằm triển khai gói vay dành cho người mua căn hộ.

The Aristo gồm 122 căn hộ, tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, khu Nam Viên. Dự án dự kiến bàn giao vào quý IV-2028. Chính sách tài chính được giới thiệu nhằm giúp người mua phân bổ dòng tiền trong thời gian chờ nhận nhà.

The Aristo tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, khu Nam Viên - Ảnh: DNCC

Vay 30% giá trị căn hộ với lãi suất 0%

Theo chính sách được giới thiệu, người mua thanh toán 20% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán. Với khoản vay 30%, khách được hỗ trợ lãi suất 0% trong giai đoạn trước khi bàn giao nhà và được ân hạn nợ gốc đến quý 4-2028, tức đến thời điểm nhận nhà dự kiến. Gói vay đi cùng lịch thanh toán theo nhiều đợt, trải dài khoảng hai năm.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, cho biết The Aristo là dự án có mức giá và tổng giá trị căn hộ phù hợp hơn với khả năng tiếp cận của người mua tại khu đô thị này. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng hiện nay, theo ông Hưng các chính sách thanh toán và hỗ trợ lãi vay có thể giúp khách hàng linh hoạt hơn khi cân đối tài chính, lựa chọn phương án mua nhà.

Chính sách này được triển khai khi thị trường đang khó tính hơn. Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Vietnam, nhận xét chi phí vốn tăng khiến người mua thận trọng hơn, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và chất lượng vận hành tốt.

Ở phân khúc cao cấp, theo bà Hương, những khu vực đã có hạ tầng và hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh có lợi thế nhất định, bởi người mua có thể kiểm chứng các giá trị hiện hữu thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng phát triển trong tương lai.

Quỹ đất tại các khu đô thị đã phát triển như vậy cũng ngày càng hạn chế. Lãnh đạo Phú Mỹ Hưng cho biết quỹ đất nhà ở còn lại tại đô thị này chưa tới 10%. Các dự án tiếp theo sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc căn hộ hạng sang và siêu sang, như Casa Luna hay Triton Crown bên Hồ Bán Nguyệt.

Trong khi đó, The Aristo được giới thiệu là dự án cuối cùng tại khu đô thị có cơ cấu căn hộ với diện tích phổ biến ở mức vừa phải.

Khách hàng xem mô hình dự án The Aristo tại lễ ra mắt tối 14-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều công trình tại khu Nam hướng đến mốc 2028

Quý 4-2028 không chỉ là mốc bàn giao của The Aristo. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, từ nay đến năm 2028 sẽ lần lượt hoàn thành Trung tâm văn hóa nghệ thuật Art Center và tổ hợp chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế của Bệnh viện Tâm Anh; dự án cải tạo cảnh quan Hồ Bán Nguyệt dự kiến hoàn thành trước đó.

Các tổ hợp thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, cao ốc văn phòng hạng A và giai đoạn tiếp theo của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đang được xúc tiến, dự kiến vận hành từ năm 2031.

Theo ông Hưng, Phú Mỹ Hưng 2.0 không đơn thuần là sự phát triển về quy mô hay sản phẩm, mà là bước chuyển mình trong tư duy đầu tư và kiến tạo đô thị, trong đó khu vực Hồ Bán Nguyệt - Cầu Ánh Sao, gắn với Khu Thương mại Tài chính Quốc tế, là một trọng tâm.

Thời điểm bàn giao của The Aristo trùng với việc nhiều công trình cùng hướng về đích - Ảnh phối cảnh

Ở phạm vi rộng hơn, khu Nam TP.HCM cũng đang có nhiều dự án hạ tầng giao thông được triển khai hoặc nghiên cứu đầu tư.

Dự án cầu và đường Nguyễn Khoái, kết nối khu Nam với khu vực trung tâm qua kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, đã khởi công, đặt mục tiêu hoàn thành năm 2028. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn phụ thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng.

Cầu Thủ Thiêm 4, kết nối khu Nam với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến khởi công vào quý 4-2026 và hoàn thành trong quý IV-2028. Trong khi đó, đường trên cao dọc Nguyễn Văn Linh đang ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ cũng nằm trong nhóm dự án hạ tầng trọng điểm mà TP.HCM đang thúc đẩy.

Theo KTS Ngô Anh Vũ, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, những khu đô thị đã có nền tảng hoàn chỉnh về hạ tầng, dân cư và hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ vẫn có lợi thế khi TP.HCM phát triển theo hướng đa cực.

Các khu vực này có thể tiếp tục giữ vai trò trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính, thương mại, y tế và giáo dục chuyên sâu, trong khi những khu đô thị mới cần thêm thời gian để hoàn thiện các chức năng tương tự.

Tuy nhiên, ông Vũ lưu ý khi kết nối liên vùng được mở rộng, lượng người và phương tiện ra vào các khu đô thị hiện hữu có thể tăng lên, tạo áp lực lên giao thông, không gian công cộng và năng lực cung cấp dịch vụ nội khu.

Vì vậy, việc bổ sung công trình mới cần căn cứ vào sức tải thực tế của hạ tầng, ưu tiên những chức năng còn thiếu và tham vấn cư dân hiện hữu, thay vì đầu tư trùng lặp những tiện ích đã có thế mạnh.

Đặt cạnh danh mục mà Phú Mỹ Hưng đang triển khai, gồm trung tâm nghệ thuật và bệnh viện, các nguyên tắc này cũng là thước đo cho việc những công trình ấy đi vào vận hành ra sao - Ảnh: PMH

Những lưu ý này cũng đặt ra yêu cầu đối với quá trình phát triển giai đoạn tiếp theo của Phú Mỹ Hưng.

Được thành lập năm 1993, khu đô thị rộng 433ha này sau hơn 33 năm đã hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, cùng các phân khu giáo dục, y tế, tài chính, thương mại và nhà ở.

Ở giai đoạn mới, chủ đầu tư định hướng kế thừa nền tảng hiện hữu, đồng thời bổ sung các chức năng thương mại, tài chính, văn phòng, văn hóa, nghệ thuật, y tế và giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân.

Trong định hướng đó, các dự án nhà ở như Casa Luna, Triton Crown và The Aristo được đặt trong tổng thể phát triển khu trung tâm đô thị phía Nam TP.HCM, bên cạnh các công trình thương mại và dịch vụ.

Chủ đầu tư kỳ vọng khi các công trình quanh Hồ Bán Nguyệt hoàn thành, khu vực này sẽ thu hút thêm người dân TP.HCM, du khách và cộng đồng quốc tế, góp phần mở rộng vai trò của khu Nam trong cấu trúc đô thị đa trung tâm của thành phố.

Tuy nhiên, với người mua nhà, những kỳ vọng về giá trị đô thị chỉ có thể được kiểm chứng khi các dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và vận hành hiệu quả. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được thị trường quan tâm khi quyết định mua căn hộ.