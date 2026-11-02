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Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, TP.HCM xếp hạng Nhất chất lượng

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Sở Y tế TP.HCM vừa công bố kết quả chấm điểm chất lượng chuyên môn và toàn diện của gần 300 phòng khám trên địa bàn, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xếp hạng Nhất.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, TP.HCM xếp hạng Nhất chất lượng - Ảnh 1.

Với diện tích đến 24.000 m², gần 200 phòng khám, phòng chức năng được trang bị thiết bị máy móc hiện đại, Phòng khám đa khoa Tâm Anh Quận 7 được đánh giá tương đương một “bệnh viện trong ngày” bao gồm cả cấp cứu chuyên sâu, cấp cứu đột quỵ, lọc máu, chạy thận nhân tạo và chăm sóc đặc biệt ở nhiều lĩnh vực - Ảnh: DNCC

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 là mô hình “siêu phòng khám” được Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh chú trọng đầu tư phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, với nhiều tiện ích hiện đại tại TP.HCM từ năm 2024.

Đặc biệt, phòng khám sở hữu lợi thế về đội ngũ chuyên gia hàng đầu, bác sĩ giỏi, nhân viên chuyên nghiệp ở các lĩnh vực, luân chuyển mỗi ngày với Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh trong thành phố và trên toàn hệ thống cả nước ở nhiều chuyên khoa.

Đại diện bệnh viện cho biết, chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, phòng khám đã nhanh chóng tiếp đón gần 2.000 lượt khách khám chữa bệnh mỗi ngày, tỉ lệ khách hàng hài lòng ở mức rất cao, đặc biệt là việc được thanh toán BHYT ở mức cao nhất.

Khẳng định chất lượng qua đánh giá của Sở Y tế

Từ ngày 15-7-2026, Sở Y tế TP.HCM đã thành lập 4 tổ đánh giá độc lập và đã triển khai đánh giá chất lượng 247/356 phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố công bố kết quả vào ngày 31-10.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) đạt 4,78/5 điểm, dẫn đầu điểm chất lượng phòng khám đa khoa tại “siêu đô thị” TP.HCM. 

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, TP.HCM xếp hạng Nhất chất lượng - Ảnh 2.

Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả phòng khám đa khoa năm 2026 trên website của Sở - Ảnh: DNCC

Đợt đánh giá được triển khai trên cơ sở Bộ tiêu chí chất lượng phòng khám đa khoa phiên bản 2.0, gồm 23 tiêu chí. Năm 2026, Sở Y tế TP.HCM không chỉ đánh giá theo bộ tiêu chí chung mà còn kiểm tra chuyên sâu những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ đối với người bệnh, như an toàn sinh học phòng xét nghiệm, điều kiện thực hiện nội soi và kỹ thuật an thần đường tĩnh mạch…

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng, phòng khám quy tụ khoảng 40 chuyên khoa sâu, triển khai hơn 2.500 danh mục kỹ thuật.

Các chuyên khoa trải rộng từ tim mạch, ung bướu, tiết niệu - thận học, tiêu hóa, thần kinh - cột sống, sản phụ khoa, nhi khoa, nội tiết – đái tháo đường, giảm cân đến miễn dịch lâm sàng, nhãn khoa công nghệ cao, da liễu - thẩm mỹ da, răng hàm mặt…

Trung tâm còn triển khai các dịch vụ chuyên sâu như nội soi tiêu hóa, chạy thận công nghệ cao, hóa trị và mô hình điều trị trong ngày (daycare), mở rộng khả năng chăm sóc người bệnh tại một địa điểm.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, TP.HCM xếp hạng Nhất chất lượng - Ảnh 3.

Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Quận 7 đầu tư đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao - Ảnh: DNCC

Phát triển mô hình đa khoa chuyên sâu, công nghệ hiện đại

Đại diện Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho biết, phòng khám được đầu tư lớn với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vì người bệnh.

Cơ sở trang bị gần 50 hệ thống siêu âm chuyên sâu, 8 dàn máy nội soi tiêu hóa, đặc biệt loạt “siêu máy” như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt của Đức, hệ thống MRI 3 Tesla SIGNA Hero của Mỹ, hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Hologic (Mỹ), Hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 CV-1500 (Nhật), hệ thống siêu âm 4D tích hợp AI tầm soát dị tật thai Voluson Expert 22 của Mỹ… và các hệ thống chạy thận nhân tạo thế hệ mới, trong đó có hệ thống lọc máu HDF Online (Đức).

Đặc biệt, trung tâm còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong những quy trình phù hợp có thể hỗ trợ phân tích hình ảnh, nhận diện cấu trúc và khoanh vùng khu vực nghi ngờ.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, TP.HCM xếp hạng Nhất chất lượng - Ảnh 4.

Tâm Anh Quận 7 triển khai mô hình cấp cứu toàn diện, chuyên sâu, đến tận nhà người bệnh - Ảnh: DNCC

Theo TS.BS.CKII Trần Thanh Tùng, giám đốc Chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, thiết bị hiện đại giúp bác sĩ khai thác sâu hơn những dấu hiệu bệnh lý, có thêm dữ liệu để đối chiếu với triệu chứng và kết quả thăm khám.

Từ đó, bác sĩ có thể nhận diện những bất thường tinh vi hơn, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Ngoài ra, phòng khám còn tổ chức hoạt động cấp cứu 24/7, từ cấp cứu tổng quát đến đột quỵ, trong phạm vi chuyên môn được cấp phép. Đặc biệt đây cũng là phòng khám tại TP.HCM được cấp phép sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong cấp cứu đột quỵ. 

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, TP.HCM xếp hạng Nhất chất lượng - Ảnh 5.

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đón tiếp hơn 27.000 lượt khách quốc tế đến khám, chữa bệnh y tế công nghệ cao - Ảnh: DNCC

Theo Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, hiện mỗi ngày, tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám chữa bệnh, làm đẹp, phục hồi chức năng, trong đó có khoảng 73% người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT), bao gồm cả những khách hàng sử dụng dịch vụ VIP.

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    Chủ đề: Tâm Anh BVĐK Tâm Anh Bệnh viện Tâm Anh BV Tâm Anh BV Đa khoa Tâm Anh

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