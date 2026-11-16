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Phó thống đốc Phạm Quang Dũng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Ông Phạm Quang Dũng - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Chủ tịch VCCI - Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Dũng - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI - Ảnh: CTV

Ông Phạm Quang Dũng thay người tiền nhiệm là ông Hồ Sĩ Hùng xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Phạm Quang Dũng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI

Ngày 16-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương công bố quyết định chỉ định ông Phạm Quang Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, ông Phạm Quang Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cho biết ông Phạm Quang Dũng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô.

Việc Ban Bí thư thống nhất điều động ông Dũng thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với VCCI.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ông Nguyễn Phi Long kỳ vọng tân Chủ tịch VCCI phát huy kinh nghiệm, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

Ông cũng đề nghị VCCI sớm tổ chức Đại hội lần thứ VIII, hoàn thiện điều lệ theo hướng tinh gọn bộ máy, tập trung vào các nhiệm vụ thiết yếu.

Công tác nhân sự cần đổi mới, lựa chọn đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành với quy mô khoảng 100 ủy viên, tránh hình thức.

Đặc biệt, VCCI cần phát huy vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Từ kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, VCCI cần đề xuất các giải pháp cụ thể với Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Chủ tịch VCCI - Ảnh 2.

Ông Phạm Quang Dũng cho biết một trong những nhiệm vụ trước mắt là duy trì các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, góp ý chính sách - Ảnh: CTV

VCCI phải là tiếng nói, cầu nối và điểm tựa cho doanh nghiệp

Phát biểu nhận nhiệm vụ tân Chủ tịch VCCI, ông Phạm Quang Dũng cho biết Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo ông, kỳ vọng càng lớn thì yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp cũng như tổ chức đại diện doanh nghiệp càng cao.

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của VCCI có thể gói gọn trong sáu chữ: "Tiếng nói - Cầu nối - Điểm tựa".

Theo đó, VCCI là tiếng nói của doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước; cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường thế giới; đồng thời là điểm tựa về thông tin, pháp lý, trọng tài và đào tạo, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Ông Phạm Quang Dũng chia sẻ đã có hơn 32 năm công tác trong ngành ngân hàng, từ ngân hàng thương mại đến Ngân hàng Nhà nước.

Ông mong muốn vận dụng kinh nghiệm tích lũy để đóng góp cho hoạt động của VCCI, đồng thời tiếp tục nhận được sự đồng hành của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trước mắt, ông xác định ba trọng tâm. Trước hết là chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII của VCCI, hoàn thiện văn kiện, điều lệ và công tác nhân sự.

Tiếp đó, duy trì các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, góp ý chính sách, đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Đồng thời, VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội tháo gỡ khó khăn, đưa các chủ trương, chính sách đến với cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tân Chủ tịch VCCI cũng cam kết làm việc dân chủ, minh bạch, lắng nghe trước khi quyết định và đánh giá công việc bằng kết quả.

Ông Phạm Quang Dũng sinh năm 1973, quê Thanh Hóa, giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1-1-2024.

Trước khi chuyển sang Ngân hàng Nhà nước, ông Dũng có hơn 30 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), từng giữ các cương vị Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm Chủ tịch VCCI - Ảnh 3.Chủ tịch HĐQT Vietcombank làm phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị Vietcombank, giữ chức phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: VCCI Chủ tịch ông Phạm Quang Dũng Bổ nhiệm

    Dòng sự kiện: Tin nhân sự

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