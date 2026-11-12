Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tiếp xúc cử tri 3 xã Bình Chánh, Tân Nhựt, Hưng Long

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tổ đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 40 dự hội nghị có bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt và ông Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tại hội nghị, 12 cử tri thuộc 3 xã đã nêu 16 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, nhà ở xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến độ triển khai một số dự án; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chế độ chính sách đối với lực lượng không chuyên trách ở ấp…

Cử tri cũng mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước, triển khai các giải pháp chống ngập; đồng thời xây dựng thêm các khu vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, tạo không gian giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Đại biểu HĐND TP.HCM và lãnh đạo địa phương đã ghi nhận, trao đổi, thông tin một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết tổ đại biểu sẽ tổng hợp, thông tin đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND TP.HCM và các sở ngành để quan tâm xem xét, giải quyết.

Liên quan kiến nghị nạo vét kênh, mương nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, phòng chống ngập, bà Tuyết đề nghị UBND 3 xã tổ chức khảo sát thực tế trên cơ sở phản ánh của cử tri; từ đó đề xuất UBND TP.HCM đưa vào danh mục dự án, bố trí kinh phí thực hiện nạo vét, gia cố bờ bao phục vụ tiêu thoát nước, phòng chống ngập trên địa bàn.

Liên quan đến nhà ở xã hội, tổ đại biểu ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ thông tin để UBND thành phố nghiên cứu, xem xét trong quá trình triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Đối với kiến nghị về kinh phí hỗ trợ hoa màu bị thiệt hại do mưa bão, thiên tai, tổ đại biểu ghi nhận để chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố nghiên cứu, tham mưu.





Ông Lê Văn Lớn (cử tri ấp 11, xã Bình Chánh) phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC KHẢI

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