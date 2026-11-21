Cán bộ y tế phun khử khuẩn tại các trường học phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm - Ảnh: CDC Quảng Ninh

Ngày 21-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh cho biết Trạm Y tế xã Hải Ninh mới đây ghi nhận 2 ổ dịch bệnh truyền nhiễm tại các trường học trên địa bàn xã này.

Cụ thể, Trường THPT Lý Thường Kiệt ghi nhận 50 ca mắc cúm A, trong khi Trường tiểu học và THCS Hải Tiến ghi nhận 19 ca mắc quai bị.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan trong môi trường học đường và cộng đồng, Trạm Y tế xã Hải Ninh đã phối hợp với ban giám hiệu các trường nói trên triển khai phun hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường nhằm khoanh vùng ổ dịch bệnh.

Hóa chất Cloramin B được sử dụng để xử lý tại các phòng học, khu vực sinh hoạt chung và môi trường xung quanh trường. Tổng diện tích phun khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục này là hơn 20.000m².

Cùng với việc xử lý môi trường, ngành y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, học sinh và phụ huynh nhận biết các dấu hiệu mắc cúm A, quai bị; chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Người dân được khuyến cáo chú trọng vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ lớp học thông thoáng, hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Khi học sinh có biểu hiện sốt, ho, đau họng hoặc sưng đau vùng mang tai, cần thông báo cho nhà trường và cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn xử trí kịp thời.

Theo kế hoạch, sau một tuần triển khai phun hóa chất, Trạm Y tế xã Hải Ninh sẽ tiếp tục đánh giá nguy cơ tại các ổ dịch, theo dõi tình hình mắc bệnh và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, không để dịch bệnh lây lan rộng.