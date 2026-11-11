Phát hiện mới: Mèo kêu meo meo không chỉ vì đói, mà còn để... nhờ chủ giúp

Hộp nhựa có lỗ đựng thức ăn yêu thích của mèo - Ảnh: ANIMAL BEHAVIOUR

Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu hành vi động vật thuộc Đại học São Paulo (Brazil) thực hiện, tuyển 38 con mèo nuôi, vốn được chủ nhận xét là thường kêu nhiều khi liên quan đến thức ăn.

Mỗi con được đặt trước một chiếc hộp nhựa có lỗ, bên trong chứa món ăn yêu thích. Chúng có thể ngửi thấy thức ăn nhưng không thể tự lấy thức ăn ra khỏi hộp, theo trang ScienceAlert ngày 11-11.

Các nhà khoa học quan sát hành vi của chúng trong hai tình huống kéo dài một phút: có chủ ở trong phòng và khi không có người ở bên cạnh.

Kết quả cho thấy khi có con người hiện diện, nhóm nghiên cứu ghi nhận 86 tiếng kêu meo meo, so với chỉ 20 tiếng khi mèo ở một mình.

Phân tích thống kê cho thấy khả năng mèo phát ra tiếng kêu cao hơn hơn 16 lần khi có người ở bên.

Đáng chú ý, khi kêu, nhiều con mèo hướng mắt về phía chủ, sau đó nhìn sang chiếc hộp đựng thức ăn như thể muốn thu hút sự chú ý và nhờ con người can thiệp.

Khi không có người, chúng dành nhiều thời gian đứng yên và nhìn về phía cửa.

Theo nhóm nghiên cứu, hành vi này cho thấy mèo không chỉ phát ra âm thanh một cách vô thức, mà còn có khả năng điều chỉnh cách giao tiếp tùy thuộc vào đối tượng đang hiện diện.

Tiếng kêu có thể đóng vai trò như một tín hiệu hướng đến người mà chúng muốn nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, kết quả chưa chứng minh mèo ý thức đầy đủ rằng con người có thể giải quyết vấn đề cho chúng, hay mọi tiếng kêu đều là một yêu cầu có chủ đích.

Nghiên cứu cũng có giới hạn do số lượng mèo tham gia còn ít và mèo được tuyển chọn đều có thói quen kêu nhiều khi muốn ăn.

Các nhà khoa học cho rằng cần khảo sát thêm để xác định liệu những con mèo ít kêu có sử dụng cách giao tiếp tương tự hay không.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Animal Behaviour.