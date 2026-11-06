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Phát hiện mảnh tre dài 10cm mắc trong cổ bệnh nhân suốt 3 tháng

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Ngày 6-11, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 120 cho biết Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Quân y 120 đã phẫu thuật lấy dị vật là một mảnh tre dài khoảng 10cm trong vùng cổ bệnh nhân N.V.M. (66 tuổi, ngụ phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Lấy mảnh tre 10cm mắc trong cổ bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 120 - Ảnh 1.

Thanh tre được lấy ra từ cổ bệnh nhân M. - Ảnh: M. T.

Theo bệnh sử, khoảng 3 tháng trước, ông M. bị té ngã, vùng cổ va vào bụi tre khiến vết thương chảy máu nhiều. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng vùng cổ và mặt phù nề, gây suy hô hấp. Các bác sĩ phải mở khí quản để bảo đảm đường thở.

Do tổn thương phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng vùng cổ, việc lấy dị vật chưa thể thực hiện. Sau một thời gian điều trị, tình trạng bệnh nhân tạm ổn định và được xuất viện.

Tuy nhiên, trong khoảng 3 tháng tiếp theo, bệnh nhân không tái khám. Gần đây, mảnh tre dần di chuyển ra phía ngoài vùng tổn thương, khiến vết thương đau, sưng tấy, rò dịch mủ và bệnh nhân xuất hiện khó thở trở lại.

Khi đến Bệnh viện Quân y 120 thăm khám, các bác sĩ xác định vẫn còn dị vật trong vùng cổ và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Theo các bác sĩ, vùng cổ tập trung nhiều mạch máu và cấu trúc giải phẫu quan trọng, đặc biệt là động mạch cảnh. Vì vậy, việc phẫu thuật lấy dị vật đòi hỏi sự thận trọng cao nhằm tránh tổn thương các cơ quan lân cận.

Ca phẫu thuật do Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Môn - Chủ nhiệm Khoa Ngoại tổng hợp - trực tiếp thực hiện cùng ê kíp. Với sự phối hợp của các thành viên, các bác sĩ đã lấy thành công mảnh tre dài 10cm. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 120 cũng khuyến cáo, từ trường hợp này, người dân không nên chủ quan sau chấn thương, kể cả khi vết thương đã tạm ổn định. Khi có các dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng tấy, rò dịch hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Lấy mảnh tre 10cm mắc trong cổ bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 120 - Ảnh 3.Đội công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 23-10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc của Đội công binh số 4 (ĐCB4) và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7).

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MẬU TRƯỜNG
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    Chủ đề: DỊ VẬT TRONG CỔ Bệnh viện Quân y 120 New Zealand Bộ quốc phòng

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