Phát hiện mắc ung thư, dành toàn bộ lương hưu đi 30 quốc gia theo đuổi đam mê

Bà Wang Ying, 67 tuổi, bắt tay thực hiện ước mơ nhiếp ảnh chim đã ấp ủ suốt nhiều thập kỷ - Ảnh: SCMP/Weibo/Douyin



Theo SCMP, năm 2013, bà Wang Ying, 67 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp khi chuẩn bị nghỉ hưu sau thời gian làm công việc quản lý hành chính tại một trường học ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Các bác sĩ khuyên bà phẫu thuật ngay lập tức.

Cú sốc khiến bà nghĩ đến việc thực hiện ước mơ nhiếp ảnh chim đã ấp ủ suốt nhiều thập kỷ. "Nếu phải chết, tôi muốn chết ở một nơi xa xôi. Tôi tuyệt đối không muốn phẫu thuật", bà nhớ lại.

Bà quyết định đến Nam Cực trong chuyến đi kéo dài một tháng, tiêu hết 150.000 nhân dân tệ (22.000 USD, khoảng 570,5 triệu đồng). Do tiền tiết kiệm không đủ, bà được mẹ hỗ trợ phần chi phí còn thiếu.

Tại Nam Cực, bà mong muốn nhất được chụp khoảnh khắc chim cánh cụt mẹ cho con ăn. Trong khi những du khách khác rời đi, bà vẫn ở ngoài trời giữa nhiệt độ âm 10 độ C, gió mạnh và tuyết rơi dày.

Cuối cùng, bà ghi lại được hình ảnh chim cánh cụt mẹ trở về sau chuyến kiếm ăn và cho chim con ăn. "Tôi đã chụp ảnh khoảnh khắc quý giá này. Tôi hạnh phúc vô cùng!", bà chia sẻ.

Bà Wang ghi lại được hình ảnh chim cánh cụt mẹ trở về sau chuyến kiếm ăn và cho chim con ăn - Ảnh: Douyin

Sau khi trở về, bà đến bệnh viện kiểm tra và bất ngờ phát hiện khối u đã thu nhỏ so với lần khám trước đó một tháng. Các bác sĩ cho biết bà chưa cần phẫu thuật nhưng phải tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Trải nghiệm này khơi dậy hy vọng và tiếp thêm động lực sống cho bà Wang. Từ đó, bà dành thời gian và tiền lương hưu để theo đuổi nhiếp ảnh chim, đầu tư thiết bị hiện đại và đến hơn 30 quốc gia. Bà đã chụp ảnh hơn 1.200 loài chim.

Bà dự định đến Mỹ, Peru và một số quốc gia châu Phi trong năm nay và năm sau. "Sau khi đi đến nhiều nơi và chứng kiến nhiều điều khác nhau, tôi đã học cách chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống. Giờ đây, tôi sẽ không còn làm ầm ĩ lên vì một số vấn đề nữa", bà nói.

Câu chuyện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng cho rằng tâm trạng và sức khỏe thể chất có liên quan, trong khi người khác nhận xét ung thư tuyến giáp thường không quá hung hãn và có tỉ lệ sống sót cao, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự cải thiện sức khỏe của bà.