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Phát hiện 6 con cầy vòi hương còn sống, 20kg thịt heo rừng tại nhà dân ở Đồng Nai

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Kiểm tra khuôn viên nhà một hộ dân ở Đồng Nai, lực lượng kiểm lâm phát hiện 6 con cầy vòi hương còn sống cùng 20kg thịt heo rừng đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Phát hiện 6 con cầy vòi hương còn sống, 20kg thịt heo rừng tại nhà dân ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Đồng Nai phát hiện 20kg thịt heo rừng đông lạnh không rõ nguồn gốc tại nhà một hộ dân ở xã Hưng Phước - Ảnh: A.B.

Tối 12-11, Đội Kiểm lâm cơ động số 2, Chi cục Kiểm lâm TP Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, tạm giữ 6 con cầy vòi hương còn sống cùng 20kg thịt heo rừng đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Trước đó ngày 11-11, Đội Kiểm lâm cơ động số 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 9 và Công an xã Hưng Phước tuần tra, kiểm tra công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và động vật hoang dã.

Cụ thể, tổ công tác liên ngành kiểm tra dọc tuyến đường ĐT759B, từ xã Thiện Hưng hướng về cửa rừng đến khu vực ấp Phước Thiện, xã Hưng Phước.

Trong quá trình kiểm tra khuôn viên xung quanh nhà bà T.T.N., lực lượng chức năng phát hiện 6 con cầy vòi hương còn sống (tổng trọng lượng 13kg) và 20kg thịt heo rừng đông lạnh.

Thời điểm kiểm tra, bà N. không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật rừng và sản phẩm động vật rừng trên.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc để xử lý theo quy định.

Phát hiện 6 con cầy vòi hương còn sống, 20kg thịt heo rừng tại nhà dân ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ 6 con cầy vòi hương còn sống - Ảnh: A.B.

Theo Đội Kiểm lâm cơ động số 2, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh và những tuyến đường có nguy cơ xảy ra vi phạm.

Trong đó tập trung ngăn chặn các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái quy định.

Phát hiện 6 con cầy vòi hương còn sống, 20 kg thịt heo rừng tại nhà dân ở Đồng Nai - Ảnh 3.Tập kích 16 nhà hàng kinh doanh thịt rừng

TTO - Ngày 29-4, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) đã bất ngờ kiểm tra hệ thống các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Đà Lạt và đã bắt quả tang 16/27 cơ sở nhà hàng, quán ăn đang kinh doanh trái phép thịt rừng.

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    Chủ đề: heo rừng Công an xã Hưng Phước cầy vòi hương kiểm lâm Đồng Nai

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