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Phát hiện 4 tàu khai thác hơn 180m³ cát trên sông Hàm Luông

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HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Lực lượng CSGT đường thủy phát hiện 4 tàu có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát trên sông Hàm Luông, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long.

Phát hiện 4 tàu khai thác hơn 180m³ cát trên sông Hàm Luông - Ảnh 2.

Các tàu chở cát bị cảnh sát giao thông phát hiện trên sông Hàm Luông - Ảnh: A.X.

Ngày 15-11, thông tin từ Thủy đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho hay vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện 4 tàu cùng 8 người liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, rạng sáng 14-11, trên sông Hàm Luông, đoạn qua xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long, Thủy đoàn II chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra 4 tàu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu đang trực tiếp khai thác cát với tổng lượng cát khoảng 71,73m³.

Ngoài ra, một sà lan đang chở khoảng 108,7m³ cát, neo đậu chờ tiếp nhận thêm cát từ các tàu khai thác. Tổng lượng cát trên 4 tàu ước tính ban đầu khoảng 180,43m³.

Tại thời điểm kiểm tra, những người điều khiển chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Riêng người điều khiển sà lan chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang vận chuyển.

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh nguồn gốc số cát, quá trình khai thác, vận chuyển cũng như vai trò của từng tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện 4 tàu khai thác hơn 180m³ cát trên sông Hàm Luông - Ảnh 3.

Cảnh sát giao thông đang đo đạc, kiểm tra số lượng cát trên tàu - Ảnh: A.X.

Phát hiện 4 tàu khai thác hơn 180m³ cát trên sông Hàm Luông - Ảnh 4.

Sà lan có dấu hiệu vi phạm khai thác, vận chuyển cát trái phép - Ảnh: A.X.

Phát hiện 4 tàu chở, khai thác hơn 180m³ cát trên sông Hàm Luông - Ảnh 4.Bắt quả tang hai sà lan khai thác cát trái phép trên sông Tiền

TTO - Hai chiếc sà lan khai thác cát trái phép trên sông Tiền bị phát hiện

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    Chủ đề: tàu sắt Vĩnh Long sà lan vận chuyển khai thác

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