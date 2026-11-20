Đại diện Phát Đạt trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 231 tân sinh viên tại TP.HCM năm 2024 - Ảnh: TTO

Để hoàn cảnh không trở thành rào cản của tri thức

Năm 2008, trong một lần trở về Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Đạt, người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, gặp hai em nhỏ đang chăn trâu trên núi Thiên Ấn. Một em không có điều kiện đến trường, em còn lại chăn trâu buổi sáng để buổi chiều tiếp tục đi học. Cuộc gặp ấy gợi mở cho ông ý tưởng xây dựng một nguồn học bổng có thể đồng hành lâu dài cùng những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đó, ông đóng góp 5 tỉ đồng và vận động một người bạn đóng góp thêm 1 tỉ đồng để hình thành nguồn quỹ 6 tỉ đồng. Lãi phát sinh hằng năm được sử dụng một phần cho chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ, phần còn lại bổ sung vào quỹ nhằm duy trì nguồn hỗ trợ lâu dài.

Cũng trong năm 2008, ông cùng báo Tuổi Trẻ đến huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi, trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học".

Một trong những người từng nhận được hỗ trợ là Nguyễn Tấn Thành, quê ở một làng biển Quảng Ngãi. Dù trúng tuyển đại học, Thành từng cân nhắc bỏ học để ở lại quê nhà mưu sinh vì cha mẹ đều đau ốm, gia đình gặp nhiều khó khăn. Học bổng "Tiếp sức đến trường" cùng khoản hỗ trợ hằng tháng từ Phát Đạt giúp anh có thêm điều kiện tiếp tục học tập.

Sau khi tốt nghiệp, Thành trở về Quảng Ngãi, làm kỹ sư tại Khu kinh tế Dung Quất. Trong một chương trình trao học bổng của bộ đội biên phòng, anh dành nửa tháng lương để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mình trước đây.

Câu chuyện của Thành là một trong những trường hợp cho thấy sự hỗ trợ về học tập có thể tạo thêm cơ hội để người trẻ tiếp tục con đường học vấn và sau đó đóng góp trở lại cho cộng đồng.

Hoạt động khuyến học của Phát Đạt tiếp tục được duy trì qua các năm. Năm 2024, doanh nghiệp tham gia đồng tài trợ 26 suất học bổng cho tân sinh viên Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Cùng năm, công ty cũng là một trong những đơn vị tài trợ chương trình trao học bổng của báo Tuổi Trẻ dành cho 231 tân sinh viên tại TP.HCM.

Những lần trở về mái trường xưa

Với ông Nguyễn Văn Đạt, các chuyến trở về Quảng Ngãi còn là dịp gặp lại, hỏi thăm và tri ân những thầy cô từng dìu dắt mình thời đi học.

Năm 2017, tại buổi họp mặt hơn 200 cựu giáo chức đã nghỉ hưu của ba trường ở Quảng Ngãi do ông kết nối và tổ chức, ông đóng góp 2 tỉ đồng thành lập Quỹ "Mái Trường Xưa", với thông điệp "Một ngày ghi ân - Một đời ghi tâm".

Quỹ do ban quản lý gồm các thầy cô đã nghỉ hưu điều hành, sử dụng kinh phí để thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên khi ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Qua 10 mùa tri ân, chương trình gặp mặt nhân dịp 20-11 trở thành dịp để các thế hệ thầy trò gặp gỡ, duy trì sự kết nối với những người từng gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Nhân mùa tri ân thứ 10, thầy Nguyễn Đông Hải, nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Văn Toán Quảng Ngãi, viết: "Mười năm một chặng đường không quá dài trong đời người, nhưng đủ dài để chứng minh một tấm lòng".

Cuốn sổ lưu niệm tri ân gồm hơn 40 lá thư tay của thầy cô gửi người học trò Nguyễn Văn Đạt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ "Mái Trường Xưa" - Ảnh: DNCC

Cũng trong dịp 20-11 năm nay, ông Đạt dành 2 tỉ đồng để cải tạo và xây dựng khu vệ sinh tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, ngôi trường ông từng theo học hệ lớp chuyên. Đây là khoản hỗ trợ hướng đến việc cải thiện điều kiện sinh hoạt của học sinh trong trường.

Từ đóng góp cá nhân đến sự chung tay của doanh nghiệp

Các hoạt động hỗ trợ giáo dục tại Phát Đạt không chỉ gắn với cá nhân người sáng lập mà còn có sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Tại nhà nội trú Trà Xinh, Quảng Ngãi, doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị nội thất nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh miền núi phải học tập xa nhà.

Sau đợt mưa lũ tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, Phát Đạt phối hợp với báo Thanh Niên trao 75 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học An Nghiệp và Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân. Kinh phí được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên công ty.

Bên cạnh mỗi suất học bổng, nhân viên Phát Đạt còn gửi thư động viên, khích lệ học sinh tiếp tục đến trường trong thời gian gia đình khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát Đạt phối hợp với Báo Thanh Niên trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân (Đắk Lắk). Kinh phí đến từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên công ty - Ảnh: DNCC

Những hoạt động này cho thấy phạm vi tham gia của doanh nghiệp trong các chương trình giáo dục và hỗ trợ học sinh đã mở rộng, từ nguồn đóng góp của người sáng lập đến sự chung tay của tập thể nhân viên.

Bên cạnh các chương trình khuyến học, Phát Đạt từng bước mở rộng phương thức đóng góp cho giáo dục thông qua chính nguồn lực và năng lực chuyên môn của doanh nghiệp. Một trong những công trình được triển khai theo hướng này là Trường tiểu học Bình Chuẩn 3, phường Thuận Giao, TP.HCM, đưa vào sử dụng nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Công trình có tổng giá trị đầu tư khoảng 145 tỉ đồng, do Phát Đạt tài trợ toàn bộ theo hình thức chìa khóa trao tay. Doanh nghiệp tham gia từ khâu thiết kế, thi công đến trang bị cơ sở vật chất và bàn giao hoàn chỉnh cho địa phương.

Trường gồm 40 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh. Nhân dịp bàn giao, Phát Đạt cũng dành 100 triệu đồng trao quà khuyến học cho học sinh nhà trường.

Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 (phường Thuận Giao, TP.HCM) do Phát Đạt tài trợ, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh - Ảnh: DNCC

Từ những suất học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn đến các chương trình chăm lo giáo viên và đầu tư xây dựng trường học, hoạt động của Phát Đạt trong lĩnh vực giáo dục được triển khai theo nhiều hình thức.

Những đóng góp này gắn với sự quan tâm của người sáng lập, đồng thời có sự tham gia ngày càng rộng hơn của doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên. Qua đó, các hoạt động hỗ trợ không chỉ hướng đến việc duy trì cơ hội học tập trước mắt mà còn góp phần cải thiện điều kiện giáo dục tại một số địa phương.

Theo doanh nghiệp, đồng hành cùng giáo dục là một cách thiết thực để góp phần phát triển con người, bồi đắp nguồn lực tri thức và vun đắp nền tảng cho sự phát triển lâu dài của xã hội.