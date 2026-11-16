Phạt 120 triệu đồng với nhóm thanh niên lạng lách trên đường

Nhóm thanh thiếu niên bị phạt 120 triệu đồng vì chạy xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường - Ảnh: T.G.

Ngày 15-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị này vừa lập biên bản với 33 trường hợp thanh thiếu niên trên địa bàn với các hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tổng tiền phạt lên đến 120 triệu đồng, 16 xe máy đã bị tạm giữ.

Trước đó, trong 3 ngày, từ 13 đến 15-11, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn các phường Bắc Gianh, Ba Đồn và xã Phú Trạch.

Qua đó phát hiện nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, đi dàn hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm.

Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, tối 14-11 và rạng sáng 15-11, một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh phản ánh tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép trên địa bàn phường Đồng Hới.

Những hình ảnh này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây bức xúc trong dư luận.

"Đừng biến đường phố thành nơi thể hiện bản thân! Một phút bốc đồng có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời", cảnh sát giao thông Quảng Trị phát đi cảnh báo.