Theo luật mới của Pháp, các nền tảng như Google và Meta phải trả tiền khi dùng nội dung của các cơ quan báo chí - Ảnh: ANADOLU



Theo tờ Le Monde, ngày 19-11, Quốc hội Pháp đã thông qua đạo luật nhằm bảo đảm các cơ quan báo chí được hưởng một phần doanh thu khi các nền tảng như Google và Meta khai thác nội dung của họ.

Luật được xây dựng trên cơ sở chỉ thị của Liên minh châu Âu (EU) năm 2019, yêu cầu các nền tảng số trả tiền khi hiển thị tin tức và nội dung báo chí tới người dùng mạng xã hội hoặc trên các công cụ tìm kiếm.

Nhiều tập đoàn truyền thông Pháp đã hoan nghênh động thái này. Họ kỳ vọng luật mới sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thương lượng với các doanh nghiệp công nghệ.

"Các nền tảng lớn sẽ không còn có thể kéo dài đàm phán hoặc che giấu cách họ sử dụng nội dung của chúng tôi", ông Marc Feuillée, người đứng đầu Liên minh Báo chí thông tin tổng hợp Pháp (Apig), nói với Hãng tin AFP.

Theo truyền thông Pháp, cơ chế trả tiền cho báo chí lâu nay vấp phải sự phản đối quyết liệt của các tập đoàn công nghệ, kéo theo hàng loạt vụ kiện và những cuộc đàm phán căng thẳng.

Một trở ngại lớn là các tổ chức xuất bản khó tiếp cận dữ liệu cần thiết để xác định nội dung của họ được sử dụng ra sao, từ đó tính toán và thương lượng mức chi trả phù hợp.

Ngoài ra, việc Google thay đổi thuật toán làm giảm lượng truy cập vào các trang báo, cùng sự phát triển của hình thức tìm kiếm có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), càng khiến hai bên khó tìm được tiếng nói chung.

Theo báo cáo của Thượng viện Pháp, doanh thu quảng cáo của báo chí nước này giảm gần một nửa trong giai đoạn 2012-2025, từ 3,1 tỉ euro (3,4 tỉ USD) xuống còn 1,6 tỉ euro (1,76 tỉ USD).

Trong khi đó, báo chí không nhận được khoản nào từ 750 triệu euro (khoảng 820 triệu USD) tiền phạt mà Google phải chịu do vi phạm các quy định cạnh tranh.