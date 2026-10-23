Petimex bán xăng dầu dưới chi phí cho 6 đối tác nước ngoài, thiệt hại 322 tỉ đồng

Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu đối với một số thương nhân đầu mối trên cả nước - Ảnh: TTCP

Ngoài vụ bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 2.800 tỉ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, kết luận của Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra hàng loạt sai phạm khác trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Bán xăng dầu cho 6 đối tác nước ngoài, thiệt hại 322 tỉ đồng

Trong số các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được Thanh tra Chính phủ đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ tại Petimex, đáng chú ý có việc bán xăng dầu tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán.

Theo kết luận thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành, qua phân tích hồ sơ, tài liệu do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra xác định hoạt động bán hàng cho 6 đối tác nước ngoài không đúng quy chế bán hàng do Hội đồng quản trị công ty ban hành.

Cụ thể, quy chế bán hàng của Petimex quy định việc tái xuất khẩu xăng dầu là một hoạt động kinh doanh mà công ty phải tự cân đối về tài chính.

Tuy nhiên, Petimex đã thực hiện bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, kết luận nêu.

Đoàn thanh tra đánh giá việc bán hàng này không chỉ trái với quy chế kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Số tiền thiệt hại cho Petimex được đoàn thanh tra ước tính khoảng 322 tỉ đồng.

Đại diện đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - Ảnh: TTCP

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thông báo kết quả bằng văn bản để cơ quan thanh tra theo dõi.

Găm xăng dầu trong kho, có ngày vượt đến 500%

Một nội dung đáng chú ý khác được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là hành vi "găm hàng" trong kho vượt quá mức quy định tại Petimex và hai công ty con.

Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện trong tháng 3-2026, tại Petimex, Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô, có những ngày lượng xăng dầu tồn kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó.

Đáng chú ý, số ngày vi phạm liên tục dao động từ 15 - 29 ngày trong tháng 3-2026, có ngày lượng tồn kho vượt đến 500% so với mức bình quân ba tháng trước.

Thanh tra Chính phủ xác định đây là hành vi găm hàng trong kho, vi phạm Nghị định 98/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất.

Theo kết luận, hành vi này thuộc khung phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản làm việc về hành vi vi phạm và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền.

Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex Đồng Tháp) - Ảnh: BTT

Không chỉ phát hiện lượng xăng dầu tồn kho vượt mức quy định, đoàn thanh tra còn chỉ ra một vi phạm khác liên quan đến việc duy trì dự trữ xăng RON95 của Petimex.

Cụ thể, từ ngày 1-1 đến 31-3-2026, doanh nghiệp có 28 ngày không duy trì đủ mức dự trữ lưu thông bắt buộc đối với mặt hàng này.

Trong những ngày vi phạm, lượng xăng RON95 tồn kho theo ngày dao động từ hơn 3 triệu đến gần 12,8 triệu lít, trong khi mức dự trữ bắt buộc tối thiểu là 12,9 triệu lít/ngày.

Hành vi không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định thuộc khung phạt tiền từ 120 - 140 triệu đồng.

Sử dụng hơn 4,2 tỉ đồng quỹ bình ổn giá sai quy định, nhiều vi phạm trong quản lý vốn

Cũng trong tháng 3-2026, Thanh tra Chính phủ phát hiện Petimex sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu không đúng quy định.

Theo kết luận, doanh nghiệp đã sử dụng 4,2 tỉ đồng từ quỹ này đối với 958,6 ngàn lít xăng dầu mua của thương nhân đầu mối trong các kỳ điều hành giá có chi sử dụng quỹ bình ổn giá.

Đoàn thanh tra xác định việc sử dụng quỹ như trên không đúng các quy định về trích lập, chi sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hồ sơ đã được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý.

Ngoài những vi phạm hành chính, kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều vấn đề trong quản lý công nợ, tài sản nhà nước tại Petimex.

Cụ thể, công ty đã nâng định mức nợ cho Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long tăng dần qua các năm, cho doanh nghiệp này nợ mà không cần tài sản thế chấp, cũng không có bảo lãnh ngân hàng.

Đoàn thanh tra xác định việc này không đúng quy chế tài chính, quy chế bán hàng của Petimex và các quy định về quản lý vốn nhà nước. Số tiền thiệt hại cho Petimex được ước tính khoảng 86,1 tỉ đồng.

Đối với hoạt động quản lý xăng dầu tại các kho, kết luận còn cho thấy Petimex đã đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn chứa nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán và thanh toán lượng hàng nhập, xuất qua bồn.

Đơn vị lắp đặt thiết bị đo mức bồn tự động tại Tổng kho Phước Khánh và Tổng kho Trần Quốc Toản cũng không thực hiện kiểm định lần đầu trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.

Ngoài ra, các công chức Chi cục Hải quan khu vực XVIII (thuộc Cục Hải quan, Bộ Tài chính) được giao nhiệm vụ đã không thực hiện việc so sánh, đối chiếu số liệu từ thiết bị đo mức tự động với kết quả giám định theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đánh giá các hành vi này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra để làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Hai vụ việc tại Petimex đã được chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị cơ quan công an xem xét khởi tố đối với hai nhóm vụ việc tại Petimex. Thứ nhất, doanh nghiệp bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá 2.841 tỉ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi được xác định có dấu hiệu của ba tội danh: trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Thứ hai, trong tháng 3-2026, Petimex bán khoảng 16,2 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá cho 14 khách hàng với giá dưới giá thành, gây thiệt hại ước tính 58,433 tỉ đồng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo thẩm quyền.