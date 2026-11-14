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Ông Trịnh Văn Quyết và cựu phó chủ tịch FLC bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư Hà Nội

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC và bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn này, bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư TP Hà Nội do đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư sau khi bị kết án.

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Ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập FLC - Ảnh: TẤN LỰC

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội vừa công bố các quyết định xóa tên ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung khỏi danh sách luật sư của đoàn.

Hai quyết định này do luật sư Bùi Việt Anh, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, ký thay Ban chủ nhiệm.

Theo quyết định, ông Trịnh Văn Quyết (51 tuổi) bị xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư TP Hà Nội do vi phạm quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Lý do được nêu cụ thể là ông Quyết đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Trước đó, ngày 9-10-2026, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với ông Quyết.

Theo quyết định, ông Trịnh Văn Quyết được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ ngày 14-7-2004 và được Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư ngày 1-8-2010. Như vậy, cựu chủ tịch FLC đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hơn 22 năm trước khi bị xóa tên.

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng quyết định xóa tên bà Hương Trần Kiều Dung (48 tuổi) khỏi danh sách luật sư với lý do tương tự.

Bà Dung từng giữ chức phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, là đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn này.

Theo quyết định, bà Dung được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 5-8-2011, được Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư ngày 6-8-2013.

Ngày 9-10-2026, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với bà Dung.

Các quyết định xóa tên có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Quyết và bà Dung có quyền khiếu nại đến Liên đoàn luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Trước đó, tháng 8-2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Trịnh Văn Quyết tổng cộng 21 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.

Đến ngày 26-6-2025, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho ông Quyết.

Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên ông Quyết 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 4 tỉ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán, giảm 14 năm tù so với bản án sơ thẩm.

Cùng vụ án, bà Hương Trần Kiều Dung được tòa phúc thẩm giảm án xuống còn 3 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 3 tỉ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Theo bản án, ông Quyết cùng các đồng phạm đã nâng khống vốn điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, đưa cổ phiếu ROS lên niêm yết trên sàn chứng khoán rồi bán cho các nhà đầu tư, thu lời bất chính hơn 3.600 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử ghi nhận toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ để quyết định giảm hình phạt cho ông Quyết và nhiều bị cáo khác.

- Ảnh 3.FLC của ông Trịnh Văn Quyết tăng vốn lên gần 13.000 tỉ đồng

Vốn điều lệ Tập đoàn FLC được nâng từ 8.600 tỉ lên 12.926 tỉ đồng, tương ứng phát hành thêm 432,6 triệu cổ phiếu. Đây là lần tăng vốn thứ hai của doanh nghiệp kể từ khi bị hủy tư cách công ty đại chúng cuối năm 2025.

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THÂN HOÀNG
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    Chủ đề: Đoàn luật sư TP Hà Nội Hương Trần Kiều Dung Trịnh Văn Quyết Hà nội tập đoàn FLC

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