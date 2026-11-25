Ông Trần Gia Thái tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: T. ĐIỂU

Ông Trần Gia Thái được các hội viên bầu tại Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 14 (2026-2031) diễn ra ngày 25-11 tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 nhà văn, nhà thơ: Trần Gia Thái, Lê Cảnh Nhạc, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Thị Mai, Phạm Thanh Khương, Nguyễn Xuân Thủy, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Vinh Huỳnh, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Trọng Thắng.

Đại hội cũng cơ cấu Ban Thường vụ Hội Nhà văn Hà Nội gồm 5 nhà văn, nhưng hiện mới bầu được 4 người, gồm: Trần Gia Thái, Lê Cảnh Nhạc, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Linh Khiếu.

Đại hội bầu ra Chủ tịch hội Trần Gia Thái nhưng chưa bầu 2 phó chủ tịch hội. Ông Trần Gia Thái cho biết sau đại hội, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội tiếp tục họp, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bầu hai phó chủ tịch và sẽ thông báo sau.

Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (giữa) chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: T.ĐIỂU

Chia sẻ với Tuổi Trẻ sau đại hội, ông Trần Gia Thái cho biết nhiệm kỳ vừa qua trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng Hội Nhà văn Hà Nội đã gặt hái được những thành tựu toàn diện, để lại ấn tượng sâu sắc trong đời sống văn hóa thủ đô và cả nước.

Hiện tổng số hội viên lên tới 811 nhà văn, trong đó có 160 hội viên được kết nạp mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác trao giải, hội vẫn giữ được truyền thống trong nhiều năm là phát hiện, trao giải cho nhiều tác giả, tác phẩm xứng đáng. Trong nhiệm kỳ qua hội đã vinh danh thành tựu trọn đời cho các nhà văn như Vũ Bão, Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng, Trần Thị Trường.

Trong nhiệm kỳ nhiều thách thức sắp tới bởi sự phát triển của AI, ông Trần Gia Thái cho biết hội sẽ phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và một số đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm về câu chuyện thời sự này, làm sao giữ văn chương vẫn là thánh địa của sáng tạo và sự trung thực.

Ông cũng chú trọng công tác trẻ hóa hội viên, thu hút thêm nhiều người trẻ vào hội. Nhiệm kỳ 2026-2031 đã có ba nhà văn trẻ vào Ban chấp hành hội.

Trần Gia Thái sinh năm 1955 tại tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình An, tỉnh Ninh Bình), là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2007. Ông được biết tới là một nhà báo, từng giữ chức Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Ít người biết ông còn có một sự nghiệp văn chương đáng kể và đã sáng tác từ rất sớm. Ông bắt đầu viết từ năm 1974 với các thể loại thơ, truyện ngắn, truyện thiếu nhi, phê bình phim, viết kịch bản và đạo diễn phim. Ông đã xuất bản: Thành phố đáy hồ (tập truyện ngắn, 1982); Hắn là tôi (tập truyện ngắn, 1977); năm tập thơ từ 2011-2018, Sóng độc (tiểu thuyết, 2022)… Ông đã được trao một số giải thưởng văn chương, và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực điện ảnh cho phim tài liệu lịch sử Người lính xe tăng 390 ngày ấy, với vai trò đồng tác giả kịch bản, lời bình, chỉ đạo nghệ thuật.