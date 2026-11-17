PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Sáng nay 17-11, tại trụ sở Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế Kỷ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-20126. Đây là nhân sự thuộc diện Ban Bí thư quản lý và là trường hợp đặc biệt về độ tuổi theo quy định của Ban Bí thư.

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu bầu PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu thông qua Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, hiện chưa ấn định ngày tổ chức.

Thông tin được nhà thơ Hữu Việt - Ủy Viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 10 (2020 - 2025) - xác nhận với Tuổi Trẻ trưa nay.

Ba tập đầu trong bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm về cuộc đời Bác của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Ảnh: LIÊN VIỆT

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ sinh ngày 25-8-1960 tại Nghệ An. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trước khi chuyển ra công tác tại Hà Nội.

Sau đó ông từng kinh qua các vị trí: nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII; nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Bên cạnh vai trò quản lý, ông Nguyễn Thế Kỷ cũng hoạt động sáng tác ở nhiều thể loại như văn chương, kịch bản sân khấu…

Trong đó đáng kể nhất là bộ tiểu thuyết lịch sử Nước non vạn dặm gồm 5 tập, khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ông còn là tác giả của tiểu thuyết Chuyện tình Khau Vai, Hừng đông... Phim điện ảnh Chuyện tình Khau Vai (đạo diễn Trần Chí Thành) ra mắt cách đây không lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông. Ông Kỷ cũng từng xuất bản các tập thơ Trở lại triền sông, Nhớ thương ở lại…

Ngoài viết văn, làm thơ, ông Kỷ cũng là tác giả kịch bản của nhiều vở cải lương, chèo, kịch nói, kịch hát như Thầy Ba Đợi, Mai Hắc Đế, Hoa lửa Truông Bồn, Huyền thoại Gò Rồng Ấp, Ngàn năm mây trắng…

Ông Nguyễn Thế Kỷ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, được Quốc vương Campuchia, Nhà nước Lào, Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng các phần thưởng cao quý.

Trước đó hồi tháng 8, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X đã bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều. Đồng thời phân công ông Nguyễn Bình Phương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) - phụ trách điều hành hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam trong thời gian chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội. Cuộc họp bãi nhiệm ông Thiều được tổ chức sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều vào ngày 30-7. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản nhà xuất bản. Chi bộ nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản; nhiều cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.