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Ông Nguyễn Thanh Long làm chủ tịch đặc khu Phú Quý

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Ông Nguyễn Thanh Long - nguyên phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, được bầu làm Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý.

Ông Nguyễn Thanh Long làm chủ tịch đặc khu Phú Quý - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Long (thứ 2 từ trái qua) nhân hoa chúc mừng từ Đảng uỷ đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: BÍCH DUNG

Chiều 10-11, Hội đồng nhân dân đặc khu Phú Quý khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (tỉnh Lâm Đồng) họp kỳ thứ 9 (chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân đặc khu xem xét tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Hồng Lợi để chờ bố trí công tác khác.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân đặc khu tiến hành quy trình bầu tân chủ tịch đối UBND đối với ông Nguyễn Thanh Long - phó bí thư Đảng ủy đặc khu.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt bầu ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân chủ tịch đặc khu Nguyễn Thanh Long trân trọng cám ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân đặc khu.

Qua đây, ông khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, cùng tập thể UBND đặc khu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Phú Quý ngày càng phát triển.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy và Hội đồng nhân dân đặc khu tặng hoa tri ân ông Lê Hồng Lợi về những đóng góp trong quá trình công tác, lãnh đạo và điều hành UBND đặc khu.

Ông Nguyễn Thanh Long năm nay 47 tuổi, quê phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Ông từng kinh qua các chức vụ Chánh Thanh tra, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũ. Sau sáp nhập tỉnh thành, ông Long giữ chức vụ phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 9-11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố quyết định điều động ông Long từ phó giám đốc Sở Xây dựng đến Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thanh Long làm chủ tịch đặc khu Phú Quý - Ảnh 3.Phú Quý hiền hòa thành đặc khu, tiềm năng du lịch lớn

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trở thành đặc khu thuộc tỉnh Lâm Đồng mới trên cơ sở sáp nhập các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải.

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ĐỨC TRONG
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    Chủ đề: chủ tịch UBND đảo Phú Quý Phú Quý Bình Thuận

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