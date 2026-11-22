Một nhà hàng thức ăn nhanh của KFC tại bang Louisiana, Mỹ - Ảnh: Wikipedia

Theo báo The Nation ngày 21-11, Tasty Chick'n, công ty có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án trong ngày 16-11, sau nhiều năm kinh doanh sa sút.

Trong hồ sơ gửi tòa, Tasty Chick'n hiện quản lý 84 nhà hàng tại 10 bang của Mỹ, gồm 75 nhà hàng KFC độc lập và 9 địa điểm bán kết hợp hai thương hiệu bán thức ăn nhanh KFC với Taco Bell. Công ty có khoảng 1.646 nhân viên.

Ông Thomas M. Scott, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tasty Chick'n, cho biết công ty đang tìm người mua lại hệ thống nhà hàng thông qua quy trình bán tài sản dưới sự giám sát của tòa án. Doanh nghiệp có thể bán toàn bộ 84 nhà hàng hoặc chia thành từng nhóm theo khu vực.

Theo tạp chí Fast Company, hơn 70 nhà hàng đã đóng cửa hoặc đang chuẩn bị ngừng hoạt động. Nhiều địa điểm cũng được Google cập nhật trạng thái "đóng cửa vĩnh viễn".

Doanh thu Tasty Chick'n đã giảm 15,6% trong ba năm qua, trong khi tỉ suất lợi nhuận lao dốc từ 11,8% năm 2023 xuống còn khoảng 4% năm 2026.

Doanh thu suy yếu, chi phí vận hành tăng cùng các khoản nợ ngày càng lớn khiến tình hình kinh doanh thêm khó khăn. Từ giữa năm 2025, công ty bắt đầu chậm thanh toán phí nhượng quyền và gần như ngừng trả các khoản phí này từ tháng 11 cùng năm.

Đến tháng 12-2025, KFC và Taco Bell thông báo Tasty Chick'n vi phạm hợp đồng, yêu cầu thanh toán các khoản phí còn thiếu. Tháng 9 vừa qua, hai thương hiệu trên tiếp tục thông báo ý định chấm dứt hợp đồng nhượng quyền với doanh nghiệp.

Theo hồ sơ phá sản, Tasty Chick'n đang nợ khoảng 15,7 triệu USD tiền bản quyền nhượng quyền, quảng cáo và các khoản phí khác. Ngoài ra, công ty còn có khoảng 67,2 triệu USD dư nợ vay từ nhóm chủ nợ do MidCap Financial Trust dẫn đầu, cùng hơn 2 triệu USD tiền thuê mặt bằng và các chi phí liên quan.

Hồ sơ cũng "đổ lỗi" cho việc yêu cầu cải tạo, nâng cấp nhà hàng từ Yum! Brands, công ty mẹ của KFC và Taco Bell, tạo thêm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Người phát ngôn của KFC thông tin hãng đang phối hợp hỗ trợ Tasty Chick'n vượt qua khó khăn, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác nhượng quyền.

Theo luật phá sản của Mỹ, doanh nghiệp được phép sắp xếp lại các khoản nợ và bán tài sản dưới sự giám sát của tòa án để tiếp tục hoạt động. Vì vậy, việc xin bảo hộ phá sản không có nghĩa tất cả nhà hàng của công ty sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn, theo nhận định của The Nation.