Vụ mùa 2024 - 2026, từ 7 tấn nghêu giống (cỡ 4.000 - 5.000 con/kg), sau 18 tháng nuôi, HTX thu hoạch gần 100 tấn nghêu thương phẩm, bán ra thị trường với giá ổn định khoảng 25.000 đồng/kg - Ảnh: THANH HUYỀN

Trên vùng bãi bồi ven biển xã Đất Mũi, nghề nuôi nghêu gắn với kinh tế tập thể đang mang lại nguồn thu ổn định cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX Nghêu Đất Mũi - cho biết được UBND tỉnh và Liên minh HTX tỉnh giao 28ha mặt nước bãi bồi, đơn vị đã tập trung phát triển nghêu thương phẩm.

Nhờ chất đất cát pha phù hợp cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi, con nghêu sinh trưởng tốt, tỉ lệ hao hụt không đáng kể.

Ngoài việc phát triển các sản phẩm nghêu thịt thì du lịch trải nghiệm ở bãi nghêu cũng được chú trọng phát triển - Ảnh: THANH HUYỀN

Không chỉ làm kinh tế, HTX Nghêu Đất Mũi còn trở thành điểm tựa cho người nghèo địa phương. Trong tổng số 126 xã viên, HTX đứng ra đầu tư vốn và con giống cho 98 hộ nghèo, cận nghèo của xã Đất Mũi. Người dân không phải bỏ vốn ban đầu, đến kỳ thu hoạch trừ chi phí sẽ được chia lợi nhuận theo tỉ lệ.

Dịch vụ du lịch trải nghiệm của HTX trong 2 năm qua đã đón khoảng 4.000 - 5.000 lượt du khách, thu về từ 180.000 - 200.000 đồng/lượt. - Ảnh: THANH HUYỀN

Hoạt động hiệu quả là vậy nhưng HTX Nghêu Đất Mũi đang đứng trước hai nút thắt lớn về quỹ đất và hạ tầng giao thông thủy.

Theo đại diện HTX, nguồn vốn hiện không phải là trở ngại, nhưng diện tích 28ha đã không còn đủ đáp ứng nhu cầu góp vốn của xã viên hiện hữu, càng khó mở rộng để kết nạp thêm hộ nghèo, cận nghèo.

Nhờ công việc nuôi nghêu mà nhiều hộ nghèo không đất sản xuất đã có việc làm và thu nhập - Ảnh: THANH HUYỀN

Bám bãi nhiều năm, ông Nguyễn Tấn Vũ - thành viên hội đồng quản trị HTX (ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi) - xót xa khi diện tích nuôi ngày càng thu hẹp do bùn bồi lắng. Hiện phần bãi cát pha đạt chuẩn chỉ còn khoảng 4 - 5ha, phần lớn diện tích còn lại nằm trong lâm phần do Vườn quốc gia quản lý.

Ông Vũ lý giải bãi nuôi hiện tại nằm trên cồn cao, địa hình dốc nên khi nước ròng thì phơi bãi, lúc nước lớn thủy triều lại lên chậm hơn vùng bãi thấp từ 2 - 3 tiếng. Điều này khiến nguồn thức ăn tự nhiên từ tảo biển cung cấp cho nghêu bị hạn chế, kéo dài thời gian nuôi thêm khoảng nửa năm so với bình thường.

Khi nước ròng hoặc triều cạn, ghe xuồng từ đất liền không thể tiếp cận nên HTX đã làm cầu dẫn để thuận tiện phát triển du lịch - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhìn nhận về thực tế này, ông Tăng Thiện Tính - Phó chủ tịch UBND xã Đất Mũi - cho rằng nghề nuôi nghêu đang phát huy đúng thế mạnh địa phương, tạo sinh kế bền vững cho khoảng 90 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trong số hơn 120 thành viên HTX. Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng khiến diện tích mặt bãi thực tế hiện chỉ còn chưa tới 10ha, đặt ra áp lực lớn về quỹ đất sản xuất.

Chính quyền xã Đất Mũi đang kiến nghị các sở, ngành liên quan phối hợp cùng Vườn quốc gia rà soát quy hoạch nuôi trồng thủy sản, tìm phương án tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để HTX mở rộng diện tích, giữ vững nhịp độ sản xuất và nâng cao đời sống cho bà con vùng bãi ngang.