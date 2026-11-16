Nửa thế kỷ hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển: Di sản không nằm ở tòa nhà, mà ở con người

Đại sứ Johan Ndisi cùng các chuyên gia của Viện Karolinska (Thụy Điển) thăm và làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Từ nghiên cứu lâm sàng đến đào tạo chuyên môn và chăm sóc trẻ sơ sinh, sự hợp tác lâu năm giữa hai bên đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhiều thế hệ mẹ và bé - Ảnh: ĐSQ THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM

Trong 5 thập kỷ qua, hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển đã góp phần xây dựng bệnh viện, đào tạo nhiều thế hệ nhân viên y tế, củng cố hệ thống y tế và nghiên cứu.

Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế để phục vụ hơn 100 triệu dân, với tham vọng ngày càng lớn về y tế dự phòng, y tế số và các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Cùng lúc đó, hai nước cũng đang đối mặt với nhiều thách thức chung: dân số già hóa, chi phí y tế tăng cao và y học đổi mới với tốc độ rất nhanh.

Để vượt qua những thách thức này, thiện chí thôi là chưa đủ. Chúng ta cần những nghiên cứu đến được với người bệnh, những công nghệ giải quyết được vấn đề thực tế, và những mối quan hệ đối tác biến tham vọng thành hành động.

Đó là lý do khoảng 200 lãnh đạo từ khu vực chính phủ, doanh nghiệp, học thuật và ngành y tế sẽ hội tụ tại Hà Nội ngày 17-11, tham dự Diễn đàn Đối tác Thụy Điển - Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Thụy Điển - Việt Nam.

Diễn đàn gồm hai nhóm hoạt động. Nhóm doanh nghiệp sẽ làm việc với chính quyền địa phương và đi thăm các bệnh viện, còn nhóm học thuật và nghiên cứu được tổ chức với sự phối hợp của Viện Karolinska. Tôi tin đây là cơ hội để kết nối các ưu tiên y tế của Việt Nam với chuyên môn của Thụy Điển, đưa nghiên cứu thành giải pháp thực tiễn cho người bệnh.

Ký ức về "Bệnh viện Thụy Điển"

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi cùng TS.BS Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, trong chuyến thăm bệnh viện, một biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác y tế lâu dài giữa Việt Nam và Thụy Điển - Ảnh: ĐSQ THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM

Ở Việt Nam, không cần lật lại hồ sơ lưu trữ cũng dễ dàng bắt gặp dấu ấn hợp tác y tế giữa hai nước. Tại Hà Nội, người dân vẫn gọi Bệnh viện Nhi Trung ương là "Bệnh viện Thụy Điển". Ở Uông Bí (Quảng Ninh), những cái tên Việt - Điển và Thụy Điển vẫn là lời nhắc thân thuộc về mối quan hệ này.

Trong những chuyến đi khắp Việt Nam, đôi khi tôi gặp những người vẫn còn nhớ về những năm đầu hợp tác. Điều khiến tôi ấn tượng là họ hiếm khi nhắc đến các dự án phát triển hay hiệp định ngoại giao.

Thay vào đó, họ kể về một bác sĩ từng làm việc cùng, một khóa đào tạo đã giúp ích cho sự nghiệp, hay một người thân được chữa trị đúng lúc cần nhất.

Các bệnh viện được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, nhưng sợi dây gắn kết với Thụy Điển vẫn sống mãi trong những người từng làm việc hoặc được điều trị tại đó.

Phái đoàn Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển là một trong những đoàn quốc tế đầu tiên đến Việt Nam để chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết sau khi chiến dịch Linebacker II của Mỹ vào tháng 12 năm 1972, thường được báo chí quốc tế gọi là “Ném bom Giáng sinh” (Christmas Bombing). Năm 1973, đoàn chuyên gia Thụy Điển đầu tiên đến Hà Nội để tham vấn về hỗ trợ y tế. Cũng trong năm đó, một đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam đã sang thăm Thụy Điển. Một trong những quyết định hợp tác đầu tiên giữa hai bên là thống nhất chủ trương xây dựng một bệnh viện nhi tại Hà Nội, đặt nền móng cho những hoạt động hợp tác y tế lâu dài sau này.

Sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Việt Nam bắt đầu từ cuối thập niên 1960, khi thuốc men và trang thiết bị y tế được gửi sang để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong thời chiến.

Đến thập niên 1970, hợp tác được định hình lâu dài hơn, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng một bệnh viện nhi tại Hà Nội và hợp tác tại Bệnh viện Uông Bí.

Bệnh viện nhi ở Hà Nội ra đời để giải quyết những thách thức cấp bách về sức khỏe trẻ em, trong đó có suy dinh dưỡng, vào thời điểm rất cần cơ sở vật chất tốt hơn và đội ngũ y tế được đào tạo bài bản.

Bệnh viện Uông Bí chăm sóc sức khỏe cho công nhân mỏ than và gia đình họ, những người gắn với một ngành then chốt trong quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam.

Qua thời gian, hợp tác không chỉ dừng ở việc xây bệnh viện mà dần chuyển sang chăm sóc sức khỏe ban đầu, chính sách y tế, tài chính y tế, quản lý dược và củng cố dịch vụ y tế địa phương.

Chuyên gia Thụy Điển và Việt Nam tại một hội thảo về phương pháp làm việc trong khuôn khổ chương trình hợp tác y tế những năm 1990. Các chuyên gia Thụy Điển đã hỗ trợ đồng nghiệp Việt Nam thông qua các chương trình tư vấn ngắn hạn về đào tạo, quản lý bệnh viện, quản lý dược và trang thiết bị y tế - Ảnh: ĐSQ THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM

Từ năm 2003 đến 2024, 12.800 cán bộ, nhân viên ngành y tế đã tham gia các khóa đào tạo và hội thảo do Thụy Điển hỗ trợ.

Các trường đại học hai nước cũng hợp tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, từ y tế công cộng, sức khỏe bà mẹ và trẻ em đến công nghệ sinh học và y sinh học. Một thế hệ nhà nghiên cứu Việt Nam mới đã được đào tạo, và các công trình thực hiện tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các tạp chí quốc tế.

Viện Karolinska ở Stockholm, một trong những trường đại học y hàng đầu thế giới, là đối tác quan trọng suốt những năm qua. Đến nay, ít nhất 64 bác sĩ Việt Nam đã hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ tại đây. Đó là những đóng góp vẫn tiếp tục lan tỏa rất lâu sau khi dự án đã khép lại.

Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến với mọi người

Cán bộ dự án, người dân và đại diện chính quyền địa phương tại các tỉnh miền núi tham gia vẽ bản đồ thôn bản trong một khóa tập huấn về sự tham gia của người dân, thuộc Chương trình Hợp tác Y tế Việt Nam - Thụy Điển giai đoạn 1999-2002. Hoạt động này giúp cộng đồng cùng xác định các nhu cầu và ưu tiên phát triển y tế tại địa phương - Ảnh: ĐSQ THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM

Ngày nay, thách thức của ngành y tế Việt Nam không còn đơn thuần là xây thêm cơ sở hay mở rộng dịch vụ, mà là làm sao để ngày càng nhiều người được tiếp cận dịch vụ chất lượng, dù họ sống ở đâu hay trong hoàn cảnh nào.

Việt Nam đặt mục tiêu bao phủ y tế toàn dân vào năm 2030. Đây là mục tiêu đầy hứa hẹn, đồng thời đặt ra câu hỏi: làm thế nào để độ bao phủ chuyển hóa thành dịch vụ chăm sóc kịp thời, chi phí hợp lý và chất lượng tốt cho tất cả mọi người?

Bảo hiểm là một phần thiết yếu của lời giải. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận còn phụ thuộc vào hệ thống dịch vụ vận hành tốt, đội ngũ chuyên môn vững vàng, công tác quản lý hiệu quả và năng lực đáp ứng của các bệnh viện, cơ sở y tế địa phương.

Ngành y tế cũng sắp phải đối mặt với áp lực từ dân số già hóa, kỳ vọng ngày càng cao của một xã hội thu nhập trung bình và tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ.

Tôi tin đây chính là nơi hai nước có những cơ hội thực sự để hợp tác. Kinh nghiệm của Thụy Điển về chăm sóc y tế, nghiên cứu, công nghệ y tế và kết nối số có thể đóng góp cho các ưu tiên của Việt Nam, dựa trên những gì bệnh viện, nhân viên y tế và người bệnh Việt Nam thực sự cần.

Nhiều doanh nghiệp Thụy Điển có kinh nghiệm trong các lĩnh vực này. Getinge hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị bệnh viện, Sweco có thế mạnh về kiến trúc và kỹ thuật, Ericsson đóng góp chuyên môn về 5G, viễn thông và kết nối. EviBody mở ra cơ hội trong công nghệ y tế dự phòng, còn AstraZeneca đã đầu tư lớn suốt hơn ba thập kỷ để thúc đẩy ngành y tế Việt Nam.

Cùng kiến tạo 50 năm tiếp theo

Mối quan hệ giữa Viện Karolinska và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong nhiều minh chứng tiêu biểu cho hợp tác y tế bền chặt giữa Việt Nam và Thụy Điển, nơi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và sự tin cậy được vun đắp qua nhiều năm, góp phần mang lại khởi đầu khỏe mạnh hơn cho trẻ em và gia đình - Ảnh: ĐSQ THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM

Nhìn lại 5 thập kỷ hợp tác, có một bài học nổi bật. Những thành tựu bền vững nhất chưa hẳn là tòa nhà, trang thiết bị hay từng dự án riêng lẻ, mà là con người.

Chính họ tiếp tục tạo ra giá trị rất lâu sau khi những khoản đầu tư ban đầu đã được thực hiện. Nhiều thế hệ nhà nghiên cứu, bác sĩ, điều dưỡng và nhà quản lý y tế vẫn đang tiếp nối những quan hệ đối tác được gây dựng từ nhiều năm trước.

Trên khắp Việt Nam, di sản hợp tác giữa hai nước không chỉ hiện diện ở các bệnh viện, mà còn ở các trường đại học, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và cơ quan nhà nước đang góp phần định hình sức khỏe người dân hôm nay.

Cơ hội phía trước là rất lớn. Cùng nhau, Thụy Điển và Việt Nam có thể cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, tăng cường năng lực cấp cứu và hồi sức tích cực, đẩy nhanh chuyển đổi số y tế, mở rộng phòng bệnh và xây dựng hệ thống y tế thông minh hơn, có sức chống chịu tốt hơn.

Chương mới không phải để hoài niệm quá khứ, mà để đưa những gì hai nước đã cùng học hỏi vào hiện thực hóa các mục tiêu y tế của Việt Nam trong những thập kỷ tới.