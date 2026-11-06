Nữ chủ vườn chà là có 'điên' như người ta nghĩ?

Từ rừng cao su ở xã Dầu Tiếng, TPHCM, chị Ngọc Hương cùng chồng đã biến thành một vườn chà là rộng lớn tại Đồng Sến Farmstay, thu hút khách du lịch, và được xem xét công nhận điểm du lịch đạt chuẩn OCOP.

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