'Anh nông dân' ứng cử Đại sứ OCOP TP.HCM

Để báo hiếu cho cha mẹ, cách tốt nhất là giữ gìn sức khỏe bản thân. Lựa chọn những sản phẩm an toàn cũng là cách mà Quách Beem chăm sóc sức khỏe bản thân. Là một người nghệ sĩ, Quách Beem luôn ý thức trách nhiệm với hình ảnh, lựa chọn của mình.

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Chủ đề: Đại sứ OCOP