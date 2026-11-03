Nơi làm việc của cha đẻ Dragon Ball bị tháo dỡ, fan tiếc nuối

Nơi đây từng là nhà riêng và văn phòng làm việc của Akira Toriyama - Ảnh: THE MAINICHI SHIMBUN

Dù gắn với quá trình sáng tạo của một trong những họa sĩ manga có sức ảnh hưởng lớn, việc biến địa điểm này thành điểm tham quan vẫn đặt ra nhiều thách thức về chi phí, quyền sở hữu và đời sống riêng tư của gia đình.

Nơi Akira Toriyama khai sinh nhiều tác phẩm nổi tiếng

Theo Mainichi Shimbun ngày 3-11, Akira Toriyama đã sử dụng ngôi nhà tại Kiyosu làm nơi sinh sống và làm việc trong nhiều năm. Đây cũng là địa điểm đặt trụ sở Bird Studio, công ty do ông thành lập.

Sau khi tác giả qua đời vào tháng 3-2024, Bird Studio vẫn hoạt động tại đây trước khi chuyển đến Tokyo vào tháng 8-2026. Đến tháng 10-2026, công trình bắt đầu được phá bỏ và phần lớn đã bị tháo dỡ.

Akira Toriyama để lại dấu ấn lớn trong ngành công nghiệp manga Nhật Bản - Ảnh: THE MAINICHI SHIMBUN/AFLO

Sự việc khiến nhiều người tiếc nuối bởi đây là nơi gắn với quá trình sáng tác của Akira Toriyama. Họa sĩ minh họa Matsuyama Takashi, cựu trợ lý của ông, cho biết phần lớn tác phẩm của cố họa sĩ được thực hiện tại đây.

Từng làm việc trong công trình, ông buồn khi chứng kiến nơi này bị tháo dỡ, dù hiểu việc biến nhà riêng trong khu dân cư thành bảo tàng không dễ dàng.

Một phụ nữ khoảng 60 tuổi sống gần đó cũng tiếc nuối khi công trình biến mất. Bà nhớ ông là người hiền hòa, yêu động vật và cho biết nhiều du khách nước ngoài từng tìm đến đây. Với người dân địa phương, tòa nhà cũng là một biểu tượng của thành phố.

Tranh luận giữa bảo tồn và quyền riêng tư

Trong bài viết trên Yahoo! Japan, cây bút chuyên về văn hóa đại chúng Kawamura Meikou cho rằng nơi làm việc của Toriyama có tiềm năng trở thành điểm đến thu hút người hâm mộ quốc tế.

Ông dẫn trường hợp khu vực Washinomiya ở tỉnh Saitama, nơi gắn với anime Lucky Star và duy trì hoạt động đón người hâm mộ trong nhiều năm. Một số địa điểm gắn với Slam Dunk cũng thu hút lượng lớn khách tham quan, cho thấy sức hút của hình thức hành hương đến những nơi liên quan đến tác phẩm giải trí.

Đường ray và đường giao nhau gần ga Kamakura trở thành điểm check-in nổi tiếng nhờ Slam Dunk - Ảnh: X

Dù vậy, để biến một công trình tư nhân thành điểm du lịch, chính quyền phải giải quyết nhiều vấn đề như chi phí bảo trì, tiêu chuẩn xây dựng, phòng cháy chữa cháy, giao thông và ảnh hưởng đến cư dân xung quanh. Đặc biệt, việc mở cửa một không gian riêng tư có thể ảnh hưởng đến sự yên bình của gia đình người đã khuất.

Độc giả Nhật Bản cũng chia thành nhiều quan điểm: "Đây là tài sản tư nhân nên nếu không có sự đồng ý của gia đình thì không thể thực hiện. Người thân cũng có những hoàn cảnh riêng, vì vậy chuyện này không hề đơn giản".

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Ở chiều ngược lại, một số ý kiến đề xuất có thể xây dựng bảo tàng riêng để lưu giữ bản thảo, tư liệu và kỷ vật của Akira Toriyama, thay vì nhất thiết phải bảo tồn nguyên trạng nơi làm việc cũ.

Thị trưởng Kiyosu, Nagata Sumio, cho biết thành phố hiểu rằng quyết định tháo dỡ thuộc về gia đình huyền thoại manga và sẽ tôn trọng nguyện vọng này, đồng thời mong quá trình thi công diễn ra trong yên tĩnh. Hiện chưa có thông tin chính thức về lý do gia đình quyết định tháo dỡ công trình.