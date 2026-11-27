Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân giám đốc sở - Ảnh: NGUYỄN MINH

Sáng 27-11, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Theo đó, ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Quang Ái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trước đó, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI đã biểu quyết thông qua việc thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ.

Ông Bùi Văn Mạnh, tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình - Ảnh: B.T.

Nghị quyết cho biết các sở được thành lập, tổ chức lại gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-12-2026.

Sau hợp nhất, Ban giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình gồm có 11 người, trong đó ông Bùi Văn Mạnh làm Giám đốc và 10 Phó Giám đốc. Dự kiến Sở có 17 đơn vị trực thuộc, gồm 10 phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Bùi Văn Mạnh sinh năm 1976, quê quán xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình, có trình độ tiến sĩ văn hóa học, thạc sĩ về du lịch, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực du lịch và quản lý di sản tại Ninh Bình. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch từ tháng 1-2021. Tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Phạm Quang Ái sinh năm 1967, quê quán xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. Ông Ái từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Nam Định cũ như Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định; Bí thư Huyện ủy Giao Thủy; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. Ngày 1-7-2025 ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình; tháng 1-2026, ông giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Hà Tĩnh trao các quyết định bổ nhiệm, điều động 20 cán bộ, trong đó có 16 chủ tịch xã Sáng 23-11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu bầu giữ các vị trí công tác mới tại một số sở, ngành, địa phương, đơn vị.



