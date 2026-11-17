Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị, công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ - Ảnh: MINH TRIỀU.

Ngày 17-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị, công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chỉ định Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời chỉ định 5 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; ông Bùi Danh Đại - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng và ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đã góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ của tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo tập thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.