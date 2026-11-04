Những loại điện thoại, máy tính nào bị cấm nhập khẩu từ năm 2027?

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo - trả lời tại họp báo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trả lời tại họp báo thường kỳ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 4-11, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo - cho biết việc điện thoại thông minh, máy tính và nhiều thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng phải đưa vào danh mục cấm nhập khẩu trong Thông tư 63 vừa được ban hành xuất phát từ hai lý do.

Thứ nhất, cần phải chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống pháp luật về công nghiệp công nghệ số và quản lý ngoại thương. Theo ông Lịch, đây là việc không mới và đã thực hiện thường xuyên từ năm 2007 đến nay, để đồng bộ về pháp lý.

Thông tư 63/2026, quy định danh mục sản phẩm công nghệ số, điện tử đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Các danh mục tuân thủ theo mã HS. Cụ thể, tất cả điện thoại thông minh, máy tính thuộc nhóm mã HS8517, 8470, 8471 nằm trong danh mục cấm nhập khẩu.

Thứ hai, việc cấm nhập khẩu nhằm bảo vệ người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước. Nếu tất cả hàng hỏng, hàng cũ được phép nhập khẩu vào Việt Nam sẽ sinh ra rác thải điện tử.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế các rủi ro mất an toàn thông tin, lộ, lọt dữ liệu cá nhân do sử dụng hàng cũ, hàng xuống cấp, thậm chí tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị điện thoại cũ.

Việc cấm nhập khẩu một số thiết bị điện thoại thông minh, máy tính đã qua sử dụng cũng nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Lịch, bên cạnh danh mục những thiết bị đã qua sử dụng không được nhập khẩu, Thông tư 63 cũng quy định rõ những thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng vẫn được phép nhập khẩu, như: những dây chuyền sản xuất bán dẫn, dây chuyền thiết bị phòng thí nghiệm cho trường học.

Loạt thiết bị điện tử cũ nào bị cấm nhập khẩu? Theo phụ lục của thông tư, các thiết bị thuộc diện cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng gồm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng, thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471; Điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây cũng nằm trong danh mục, thuộc nhóm mã HS 8517; Những sản phẩm khác gồm micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, camera truyền hình; thiết bị thu phát sóng vô tuyến, ra đa, thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến; Các loại màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình và một số thiết bị điện tử khác cũng thuộc diện cấm theo mã HS tương ứng.