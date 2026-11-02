Nhật Bản tổ chức kỳ thi ninja ngoài đời thực, không khác gì Naruto

Các thí sinh hóa thân thành ninja khi tham gia kỳ thi chứng nhận ninja Koka-ryu tại Nhật Bản - Ảnh: SoraNews24



Nhật Bản vừa tổ chức kỳ thi chứng nhận ninja Koka-ryu, thu hút nhiều người yêu thích văn hóa ninja ở nhiều độ tuổi tham gia. Với những bài kiểm tra từ kiến thức lịch sử đến kỹ năng phóng phi tiêu shuriken, kỳ thi khiến nhiều người liên tưởng đến các thử thách trong bộ truyện Naruto.

Koka là vùng đất gắn liền với lịch sử của gia tộc Koga - một nhóm ninja từng hoạt động tại Nhật Bản hơn 500 năm trước. Nơi đây cũng được biết đến là một trong những địa phương có truyền thống nhẫn thuật lâu đời, thường được người hâm mộ liên tưởng đến làng Lá trong Naruto.

Thi kiến thức, phóng phi tiêu như ninja thực thụ trong Naruto

Kỳ thi Koka-ryu do Hội Nghiên cứu Ninja Koka tổ chức thường niên từ năm 2008. Năm nay, sự kiện chia thành ba cấp độ gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp, thu hút thí sinh trong độ tuổi từ 9 đến 76.

Trong tổng số 131 người tham gia, có 93 thí sinh đăng ký cấp sơ cấp, 28 người thi trung cấp và 10 người thử sức ở cấp cao cấp. Đáng chú ý, kỳ thi còn có sự góp mặt của người tham gia đến từ nước ngoài, trong đó có Singapore và Hong Kong.

Các cấp độ đều có phần thi viết, kiểm tra kiến thức và mức độ hiểu biết về văn hóa ninja. Riêng ở cấp sơ cấp, thí sinh có thể được cộng điểm nhờ mặc trang phục ninja và tham gia thử thách phóng phi tiêu shuriken.

Kỳ thi chứng nhận ninja Koka-ryu tại Nhật Bản có những phần thi khiến người hâm mộ liên tưởng đến kỳ thi Chunin trong Naruto - Ảnh: Chụp màn hình/Studio Pierrot

Tại địa điểm tổ chức, nhiều thí sinh xuất hiện trong những bộ trang phục ninja với phong cách khác nhau, thử sức ném phi tiêu. Hình ảnh này khiến kỳ thi càng trở nên gần gũi với những gì khán giả từng thấy trong các bộ anime và manga về ninja.

Độ khó tăng dần ở những cấp cao hơn. Thí sinh trung cấp phải trả lời các câu hỏi đòi hỏi hiểu biết sâu hơn về lịch sử và truyền thống ninja Koka. Trong khi đó, người thi cao cấp ngoài bài kiểm tra còn phải nộp thêm một báo cáo riêng để ban tổ chức xem xét kết quả.

Chia sẻ với đài Biwako Broadcasting, một số thí sinh cho biết họ tham gia vì yêu thích ninja hoặc được người thân rủ rê. Dù vậy, không ít người bất ngờ vì đề thi khó hơn tưởng tượng. Theo thông tin được công bố, tỉ lệ vượt qua kỳ thi ở cấp sơ cấp đạt khoảng 90%, trung cấp là 70% và cao cấp là 55%.

Thí sinh thử sức với kỹ năng ném phi tiêu shuriken, một trong những phần thi của cấp sơ cấp - Ảnh: Chụp màn hình/Studio Pierrot

Kỳ thi không đơn thuần là hoạt động giải trí dành cho người hâm mộ ninja. Theo Hội Nghiên cứu Ninja Koka, việc tổ chức thường niên còn nhằm duy trì sự quan tâm đối với lịch sử và văn hóa nhẫn thuật tại địa phương.

Dù không thể biến người tham gia thành ninja theo nghĩa truyền thống, kỳ thi Koka-ryu vẫn mang đến một trải nghiệm khá độc đáo: vừa kiểm tra kiến thức lịch sử, vừa được thử sức với những kỹ năng gắn liền với hình tượng ninja. Với những người hâm mộ Naruto, đây hẳn là cơ hội hiếm có để thử cảm giác bước vào một kỳ thi ninja ngoài đời thực.

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