Các bà mẹ bồng con cầu an tại chùa Sensoji ở Tokyo (Nhật Bản) - Ảnh: AFP

Theo tờ Japan Times, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản vừa đề xuất hỗ trợ 10 triệu yen (khoảng 1,62 tỉ đồng) cho mỗi trẻ từ con thứ ba trở đi.

Đề xuất được đưa ra tại cuộc họp ngày 27-11 của Ban Chiến lược dân số thuộc LDP, nằm trong gói kiến nghị cho chiến lược dân số mà Chính phủ Nhật Bản dự kiến hoàn tất cuối năm nay.

Ngoài khoản hỗ trợ, LDP còn đề xuất giảm thuế trên diện rộng để giúp các gia đình trang trải chi phí sinh và nuôi con, đồng thời thành lập cơ quan chuyên trách để triển khai chính sách dân số.

"Tôi muốn gửi đi một thông điệp để người dân thấy rằng chính phủ thực sự nghiêm túc với chủ trương huy động cả xã hội cùng chung tay nuôi dạy trẻ", Trưởng Ban Chiến lược dân số Hakubun Shimomura nói với báo giới.

Theo ông, LDP dự định đưa các biện pháp cụ thể vào định hướng cơ bản về điều hành, cải cách kinh tế và tài khóa năm 2027 của chính phủ.

Dự thảo hướng đến hai mục tiêu: làm chậm đà giảm dân số và giúp xã hội thích ứng khi dân số thu hẹp. Trong đó, LDP đề nghị mở rộng độ tuổi được hưởng dịch vụ giữ trẻ miễn phí và hỗ trợ điều trị hiếm muộn.

Để duy trì hoạt động kinh tế - xã hội trong bối cảnh thiếu lao động, LDP đề xuất đa dạng hóa hình thức làm việc để người lao động có thêm thời gian rảnh, chẳng hạn cho phép nhân viên làm ít giờ hơn mỗi ngày.

Dự thảo cũng kiến nghị nâng ngưỡng tuổi xác định người cao tuổi (hiện là 65), và xem xét lại cách xác định độ tuổi lao động (hiện là 15-64 tuổi).

Bên cạnh đó, LDP đề xuất chọn một số tỉnh để áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm ứng phó với tình trạng dân số suy giảm. Với lao động nước ngoài, dự thảo nêu Nhật Bản chỉ nên tiếp nhận ở mức cần thiết để duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại cuộc họp, một số ý kiến cũng đề nghị giảm gánh nặng chi phí học đại học. Gói đề xuất dự kiến được trình lên Thủ tướng Sanae Takaichi vào tuần tới, sau khi hoàn tất các thủ tục nội bộ.