Lực lượng công an kiểm tra các mặt hàng gia dụng liên quan đến vụ việc - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19-11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông L.K.T. về tội lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12-10-2026, Công an xã Đức Bình, Đắk Lắk phát hiện ông L.K.T. dùng ô tô chở theo nhiều mặt hàng gia dụng để chào bán và đã mời ông này về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, Công an xã đã làm việc với 21 người mua hàng tại xã Đức Bình và xã Sông Hinh (Đắk Lắk), hình thức chào bán là tặng quà để thu hút người tham dự, sau đó giới thiệu và quảng cáo thổi phồng chất lượng sản phẩm.

Cụ thể, ông L.K.T. đã nhập bếp gas, bếp điện với giá 220.000 - 300.000 đồng mỗi sản phẩm, sau đó chào bán với giá 2,5 - 2,8 triệu đồng mỗi sản phẩm.

Qua vụ việc, Công an xã Đức Bình khuyến cáo người dân thận trọng khi dự các buổi giới thiệu sản phẩm tổ chức tự phát tại nhà dân, hội trường hoặc khu dân cư, nhất là khi người bán thúc giục mua ngay hoặc yêu cầu mua hàng mới được nhận quà.



Trước khi quyết định, người mua nên kiểm tra nhãn hàng, thông tin người bán, so sánh giá và hỏi rõ điều kiện bảo hành.

Người đã mua hàng từ ông L.K.T. qua các buổi giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, tặng quà tại địa phương có thể liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk qua Công an xã Đức Bình (thôn Tuy Bình, xã Đức Bình) để cung cấp hóa đơn, phiếu mua hàng, giấy bảo hành, hình ảnh và tài liệu giao dịch phục vụ xác minh.