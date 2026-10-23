Khởi tố chủ cửa hàng bày bán hàng nghìn đồng hồ giả Rolex, Hublot, Omega...

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt - Ảnh: VŨ MẠNH CƯỜNG

Ngày 23-10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ kinh doanh đồng hồ giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đương (sinh năm 1962, ở xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại khoản 1 Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, kính mắt do ông Phạm Văn Đương làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán số lượng lớn đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Tổng số tang vật được phát hiện là 2.134 chiếc đồng hồ, thuộc 18 loại sản phẩm mang 10 nhãn hiệu, gồm: Rolex, Omega, Tissot, Versace, Casio, Rado, Orient, Longies, Seiko và Hublot.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số đồng hồ trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá trên 490 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và mua sắm tại các cơ sở kinh doanh uy tín. Đồng thời cần thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.