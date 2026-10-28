Nhà vườn chuẩn bị cho Chợ hoa Xuân Bình Điền Đinh Mùi 2027

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, các nhà vườn đang bước vào cao điểm tất bật nhất để chuẩn bị nguồn hoa kiểng phục vụ thị trường.

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