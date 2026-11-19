Bên trong phòng vận hành của nhà quản lý trung tâm dự án chống ngập 10.000 tỉ - Ảnh: HỮU DUY

Trước thềm vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, toàn hệ thống này được thiết lập để kiểm soát đồng bộ mạng lưới ngăn triều khổng lồ.

Theo kế hoạch, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM sẽ vận hành liên hoàn hệ thống các hạng mục vào cuối tháng 11. Việc này nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành đồng bộ của hệ thống và hướng tới lễ khánh thành dự án dự kiến vào giữa tháng 12-2026.

Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm, cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Riêng cống kiểm soát triều Mương Chuối là cống kiểm soát triều có quy mô lớn nhất thuộc dự án, với khẩu độ 160m. Công trình có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy và kiểm soát ảnh hưởng của triều cường; đồng thời được bố trí âu thuyền để phục vụ hoạt động giao thông thủy theo phương án vận hành.

Nhà điều hành trung tâm dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, cũng được đặt tại cống kiểm soát triều Mương Chuối.

Toàn bộ dự án vận hành dựa trên công nghệ giám sát và thu thập dữ liệu tự động SCADA, hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu thời gian thực từ 19 điểm quan trắc mực nước và lượng mưa phân bổ dọc các tuyến kênh rạch và sông trên khắp TP.HCM.

Quy mô điều khiển đồng bộ từ trung tâm điều hành Mương Chuối, hệ thống SCADA có quyền giám sát và điều khiển trực tiếp với hệ thống cống kiểm soát triều còn lại.

Hình ảnh nhà quản lý trung tâm dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng được Tuổi Trẻ ghi nhận:

Toàn cảnh cống ngăn triều Mương Chuối (xã Nhà Bè), đây cũng là nơi đặt trung tâm điều hành tổng của dự án chống ngập 10.000 tỉ của TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Cống kiểm soát Mương Chuối với khẩu độ 160m, gồm 4 hệ thống cửa van được xây dựng tại khu vực cửa sông Mương Chuối với sông Sài Gòn - Ảnh: THUẬN VĂN

Nhà Quản lý Trung tâm đặt tại Cống Mương Chuối, là nơi điều khiển tập trung hệ thống công trình thông qua SCADA - Ảnh: THUẬN VĂN

Không gian làm việc của phòng điều khiển tổng bên trong nhà quản lý trung tâm của dự án - Ảnh: HỮU DUY

19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục sẽ được đồng bộ về phòng điều hành của nhà vận hành trung tâm dự án - Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án giúp kiểm soát ngập do triều cho khu vực có diện tích khoảng 570km2, với khoảng 6,5 triệu người dân hưởng lợi, chủ yếu tại khu vực trung tâm và phía nam TP.HCM, thuộc vùng bờ hữu sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 là công trình hạ tầng trọng điểm của Thành phố, với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng. Dự án bao gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, hệ thống đê bao - kè ven sông dài khoảng 6 km, 41 cống dọc đê, các trạm bơm với tổng công suất 120 m³/s cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA. Khi đi vào vận hành đồng bộ, dự án sẽ góp phần kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, cải thiện môi trường và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP.HCM.



Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM dự kiến vận hành toàn hệ thống cuối tháng 11 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam) cho biết sẽ vận hành liên hoàn hệ thống các hạng mục của Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng vào cuối tháng 11 và khánh thành dự án vào giữa tháng 12.



