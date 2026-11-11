Nhà quản lý cần kỹ năng gì để dẫn dắt trong thời đại AI

Sự dịch chuyển này buộc nhà quản lý xem lại vai trò của mình: Điều gì còn thuộc về con người, và năng lực nào cần được nâng cấp để tiếp tục dẫn dắt tổ chức?

Công nghệ và dữ liệu ngày càng hiện diện trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp - Ảnh: NTCC

Khi AI tham gia vào quyết định quản trị

Theo đại diện RMIT, tốc độ AI thâm nhập vào vận hành doanh nghiệp đang vượt xa dự liệu của nhiều ban điều hành. Theo Work Trend Index 2025 của Microsoft, 69% lãnh đạo được khảo sát cho biết thường xuyên sử dụng AI trong công việc, 54% đã sử dụng AI như một "đối tác tư duy" để hỗ trợ quá trình làm việc và 78% tin tưởng AI đối với những nhiệm vụ có mức độ quan trọng cao.

Không chỉ dừng ở công cụ, khảo sát năm 2026 của Viện Giá trị kinh doanh IBM cho thấy 76% tổ chức đã thiết lập vai trò Giám đốc phụ trách AI (CAIO), tăng mạnh so với 26% của năm 2025.

Những thay đổi này cho thấy AI đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, từ hỗ trợ công việc thường nhật đến trở thành một yếu tố được cân nhắc trong cách doanh nghiệp tổ chức vận hành và hoạch định chiến lược.

Khi đó, trọng tâm trong vai trò của nhà quản lý cũng dần thay đổi. Những công việc như giám sát, tổng hợp và xử lý thông tin có thể được công nghệ giảm tải một phần, trong khi những năng lực mang tính con người như diễn giải thông tin, đánh giá các phương án và chịu trách nhiệm về chất lượng của quyết định cuối cùng trở nên quan trọng hơn.

AI vì thế không làm giảm vai trò của nhà quản lý, mà đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phán đoán và năng lực dẫn dắt.

Nâng cấp năng lực phán đoán và dẫn dắt

Trong bối cảnh đó, lợi thế sẽ thuộc về những nhà quản lý không chỉ hiểu AI, mà còn biết cách thiết kế và ứng dụng công nghệ với mục tiêu rõ ràng, đồng thời đặt con người ở trung tâm.

Theo Phó Giáo sư Agnis Stibe, chuyên gia về chuyển đổi số và hợp tác giữa con người với AI, đồng thời là giảng viên chương trình Thạc sĩ kinh doanh tại RMIT: "Khi tự động hóa gia tăng, giá trị của con người sẽ dịch chuyển sang khả năng diễn giải, phán đoán, thiết lập bối cảnh và ra quyết định có trách nhiệm".

Sự dịch chuyển này trước hết đòi hỏi năng lực đặt vấn đề và phán đoán. AI có thể phân tích dữ liệu và đề xuất phương án, nhưng nhà quản lý vẫn cần xác định doanh nghiệp thực sự đang giải quyết vấn đề gì, đánh giá những giả định phía sau kết quả và cân nhắc tác động của quyết định đối với chiến lược, khách hàng và tổ chức.

Song song với đó là năng lực thiết kế cách con người và AI cùng làm việc. Thay vì chỉ đưa AI vào một quy trình có sẵn, nhà quản lý cần xác định công việc nào có thể giao cho công nghệ, điểm nào vẫn cần sự can thiệp của con người và vai trò của đội ngũ cần thay đổi ra sao. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết về công nghệ với tư duy chiến lược, quản trị con người và khả năng dẫn dắt thay đổi.

Cuối cùng, khi ngày càng nhiều quyết định có sự tham gia của AI, trách nhiệm quản trị không vì thế mà được chuyển giao cho công nghệ. Nhà quản lý vẫn là người phải cân nhắc những hệ quả về con người, đạo đức và giá trị dài hạn của tổ chức.

Nhân sự cùng trao đổi ý tưởng, phân tích thông tin và đề xuất giải pháp - Ảnh: NTCC

Chuẩn bị hành trang quản trị với MBA RMIT

Trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu vào cách doanh nghiệp vận hành và ra quyết định, chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại RMIT Việt Nam hướng đến việc giúp học viên phát triển tư duy về lãnh đạo, con người và chiến lược, từ đó làm chủ và ứng dụng công nghệ một cách có chủ đích, góp phần dẫn dắt những thay đổi có trách nhiệm trong tổ chức.

Nền tảng này trước hết được xây dựng thông qua các môn học cốt lõi như Tư duy thiết kế trong kinh doanh, Lãnh đạo và quản lý, Marketing cấp quản lý, Phân tích tài chính cho quyết định quản lý và Hoạch định chiến lược.

Học viên được đặt công nghệ trong từng bài toán quản trị cụ thể, từ phân tích thông tin và đánh giá các phương án đến cân nhắc tác động đối với con người và doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh nền tảng quản trị chung, học viên có thể cá nhân hóa lộ trình thông qua ba chuyên ngành gồm Chuyển đổi số, Lãnh đạo và Digital Marketing. Các hướng chuyên sâu này không tồn tại tách biệt mà có thể được kết hợp linh hoạt trong cùng một lộ trình MBA.

Học viên có thể lựa chọn một chuyên ngành chính, hai chuyên ngành phụ hoặc kết hợp chuyên ngành với các môn MBA tự chọn. Nhờ đó, một nhà quản lý có thể đồng thời mở rộng hiểu biết về công nghệ, phát triển năng lực lãnh đạo và bổ sung góc nhìn về khách hàng, thay vì giới hạn bản thân trong một lĩnh vực chức năng duy nhất.

Học viên RMIT giao lưu, kết nối và chia sẻ trải nghiệm trong môi trường học tập năng động - Ảnh: NTCC

Việc học cũng được kết nối với những vấn đề thực tế của doanh nghiệp. Thông qua các dự án, tình huống kinh doanh và môn Tư vấn kinh doanh cuối khóa, học viên có cơ hội phân tích vấn đề, khai thác dữ liệu và vận dụng công nghệ để hỗ trợ quá trình ra quyết định, đồng thời đánh giá các phương án dựa trên bối cảnh, tác động và mục tiêu của tổ chức.

Từ đó, chương trình hướng người học từ việc đơn thuần "biết sử dụng AI" đến xây dựng tư duy quản trị cần thiết để xác định công nghệ nên được sử dụng ở đâu, cho mục tiêu nào và tạo ra giá trị như thế nào cho tổ chức.