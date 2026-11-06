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Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Vượt qua 48 người đẹp tại vòng chung kết, đại diện Việt Nam Nguyễn Thu Thảo đăng quang hoa hậu cuộc thi The Miss Globe 2026, mang về chiếc vương miện thứ hai của cuộc thi này cho Việt Nam.

Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 1.

Giây phút đăng quang The Miss Globe 2026 của Nguyễn Thu Thảo - Ảnh: Missosology

Vòng chung kết cuộc thi The Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế) diễn ra trưa 6-11, tại Thái Lan, với sự tranh tài của 49 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Thu Thảo được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan, á hậu 2 là người đẹp Ukraine, á hậu 3 thuộc về Hà Lan và danh hiệu á hậu 4 được trao cho đại diện Argentina.

Trước vòng chung kết, Nguyễn Thu Thảo có hành trình đáng chú ý tại các phần thi phụ. Cô lần lượt góp mặt trong top 25 Talent Competition, top 10 Miss Social Media, top 10 Best in Swimsuit, top 6 National Costume và top 5 People's Choice Award.

Ở phần thi Trang phục dân tộc, Nguyễn Thu Thảo trình diễn thiết kế mang tên "Hồng phượng kỳ vân" do nhà thiết kế Đặng Phong thực hiện. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ, tái hiện những dấu ấn của loại hình sân khấu truyền thống, qua đó giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 2.

Top 5 The Miss Globe 2026 - Ảnh: Missosology

Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 3.

Các người đẹp được gọi tên vào top 11 cuộc thi The Miss Globe 2026 - Ảnh: Missosology

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, quê Tuyên Quang, cao 1,8m, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân. Cô là đương kim Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 và từng tham gia Hoa hậu Việt Nam, dừng chân ở top 40.

The Miss Globe 2026 diễn ra từ ngày 24-10 đến 7-11 tại Thái Lan, với chủ đề "Vẻ đẹp đoàn kết, hướng đến sự đa dạng văn hóa, tình hữu nghị quốc tế và khát vọng chung của phụ nữ trên thế giới".

Cuộc thi do tổ chức Miss Grand International, dưới sự điều hành của ông Nawat Itsaragrisil, đăng cai tổ chức.

Việt Nam nhiều lần cử đại diện tham dự The Miss Globe và đạt những kết quả đáng chú ý. Đỗ Trần Khánh Ngân từng đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2017.

Trong khi đó Lâm Thu Hồng giành danh hiệu á hậu 4 năm 2022 và Đỗ Hà Trang đoạt danh hiệu á hậu 4 vào năm 2024.

Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 4.
Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 5.
Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 6.
Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 7.
Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 8.

Một số hình ảnh của Nguyễn Thu Thảo tại The Miss Globe 2026 - Ảnh: FBNV

Nguyễn Thu Thảo đăng quang The Miss Globe 2026 - Ảnh 9.Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026

Cuộc thi The Miss Globe 2026 quy tụ 49 người đẹp trên khắp thế giới, đại diện Việt Nam là Nguyễn Thu Thảo. Cuộc thi đang diễn ra tại Thái Lan, với nhiều phần thi phụ trước đêm chung kết.

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    Chủ đề: cuộc thi sắc đẹp Nguyễn Thu Thảo Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế The Miss Globe thi hoa hậu

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

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