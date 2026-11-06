Nguyễn Thu Thảo vào top 6 Trang phục dân tộc tại The Miss Globe 2026

Đại diện Việt Nam mang hình ảnh nghệ thuật hát bội đến với sân khấu sắc đẹp quốc tế - Ảnh: FBNV

Đại diện Việt Nam Nguyễn Thu Thảo ghi dấu ấn tại The Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế) khi lọt top 6 Trang phục dân tộc với thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ.

Tại phần thi Trang phục dân tộc, Nguyễn Thu Thảo trình diễn thiết kế mang tên Hồng phượng kỳ vân do nhà thiết kế Đặng Phong thực hiện.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội - loại hình sân khấu truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa người dân Nam Bộ.

Hồng phượng kỳ vân tái hiện những dấu ấn của nghệ thuật truyền thống, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Trang phục dân tộc của Nguyễn Thu Thảo được đầu tư công phu về ý tưởng và kỹ thuật thực hiện - Ảnh: FBNV

Trước thềm chung kết, Nguyễn Thu Thảo đạt nhiều thành tích ở các phần thi phụ. Cụ thể, cô vào top 25 Talent Competition, top 10 Miss Social Media, top 10 Best in Swimsuit, top 6 National Costume và top 5 People's Choice Award.

Đáng chú ý, giải People's Choice Award (Người đẹp được bình chọn nhiều nhất) mang đến cơ hội đặc cách vào top 11 chung cuộc cho người đẹp chiến thắng.

Vòng chung kết The Miss Globe 2026 sẽ diễn ra lúc 12h ngày 6-11 tại Thái Lan, được phát trực tiếp trên kênh YouTube GrandTV.

Đáng chú ý, Hương Giang - Á hậu 2 MGI All Stars mùa đầu tiên, đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi.

Nguyễn Thu Thảo trong các hoạt động thuộc khuôn khổ The Miss Globe 2026 - Ảnh: FBNV

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, quê Tuyên Quang, cao 1,8m, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân. Cô là đương kim Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 và từng tham gia Hoa hậu Việt Nam, dừng chân ở top 40.

The Miss Globe 2026 diễn ra từ ngày 24-10 đến 7-11 tại Thái Lan, với chủ đề "Vẻ đẹp đoàn kết, hướng đến sự đa dạng văn hóa, tình hữu nghị quốc tế và khát vọng chung của phụ nữ trên thế giới".

Cuộc thi do tổ chức Miss Grand International, dưới sự điều hành của ông Nawat Itsaragrisil, đăng cai tổ chức.

Việt Nam nhiều lần cử đại diện tham dự The Miss Globe và đạt những kết quả đáng chú ý. Đỗ Trần Khánh Ngân từng đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2017. Trong khi đó Lâm Thu Hồng giành danh hiệu á hậu 4 năm 2022 và Đỗ Hà Trang đoạt danh hiệu á hậu 4 vào năm 2024.

Đại diện Việt Nam ghi dấu ấn qua nhiều phần thi phụ của cuộc thi năm nay - Ảnh: FBNV

Nguyễn Thu Thảo trong phần trình diễn bikini tại The Miss Globe 2026 - Ảnh: FBNV

Một số hình ảnh của Nguyễn Thu Thảo tại cuộc thi - Ảnh: FBNV