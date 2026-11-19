iPhone 18 khá hút hàng tại thị trường Việt Nam - Ảnh minh họa

Theo báo cáo vừa công bố của hãng nghiên cứu thị trường Omdia, lượng điện thoại thông minh (smartphone) cung ứng tại Việt Nam trong quý 3-2026 tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với mức sụt giảm 36% của toàn khu vực Đông Nam Á.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá smartphone ngày càng cao do chi phí chip nhớ và các linh kiện khác leo thang. Counterpoint Research cho biết giá bán lẻ smartphone trên thế giới đã tăng trung bình 15% từ đầu năm, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 19%.

Tại Việt Nam, xu hướng tăng giá cũng xuất hiện ở các dòng điện thoại cao cấp. iPhone 18 Pro và Pro Max bản 256GB có giá lần lượt khoảng 39 triệu và 42 triệu đồng, cao hơn 4 triệu đồng so với thế hệ trước. Trong khi đó, các phiên bản Galaxy S26 được ghi nhận tăng khoảng 4 triệu đồng so với giá mở bán hồi tháng 3.

Một khách hàng nữ xinh xắn khoe iPhone 18 trên tay - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Việt Nam đi ngược xu hướng sụt giảm của Đông Nam Á

Theo Omdia, tổng lượng smartphone cung ứng tại Đông Nam Á trong quý 3-2026 chỉ đạt 16,5 triệu chiếc, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ và chi phí linh kiện tăng cao, khiến các nhà sản xuất phải điều chỉnh lượng hàng cung ứng và danh mục sản phẩm.

Trong khi Việt Nam tăng trưởng 1%, tất cả thị trường còn lại trong khu vực đều ghi nhận mức giảm hai chữ số. Riêng Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan có lượng điện thoại cung ứng giảm hơn 30%.

Lý giải sức chống chịu của thị trường Việt Nam, ông Le Xuan Chiew, Giám đốc nghiên cứu tại Omdia, cho rằng yếu tố quan trọng đến từ nền tảng kinh tế vĩ mô tương đối tích cực.

Theo ông, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hoạt động sản xuất và xuất khẩu gắn với nhu cầu phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Những động lực này góp phần duy trì nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Sự cạnh tranh giữa các thương hiệu smartphone tại Việt Nam cũng ghi nhận thay đổi. Xiaomi lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu thị trường trong quý 3-2026, với lượng điện thoại cung ứng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Thương hiệu Trung Quốc này đạt khoảng 27% thị phần, ngang với Samsung khi làm tròn số liệu. Kết quả của Xiaomi chủ yếu đến từ chiến lược tập trung vào các dòng điện thoại phổ thông có giá bán cạnh tranh.

Tại Việt Nam, Redmi Note 15 có giá khởi điểm khoảng 5,99 triệu đồng, trong khi phiên bản Redmi Note 15 Pro+ 5G có giá khoảng 12,99 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp, Xiaomi vừa trình làng Xiaomi 18 Pro Max có giá khởi điểm từ 43,99 triệu, phiên bản cao nhất có giá 47,99 triệu đồng. Xiaomi 18 Pro có giá từ 39,99 đến 44,99 triệu đồng.

Trong khi đó, Samsung có các dòng Galaxy S26 với giá khởi điểm 25,99 triệu đồng, Galaxy S26+ từ 29,99 triệu đồng và Galaxy S26 Ultra từ 36,99 triệu đồng, cao nhất 51,99 triệu đồng.

Người Việt vẫn mạnh tay mua iPhone

Không chỉ là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á ghi nhận tăng trưởng về lượng điện thoại cung ứng, Việt Nam còn là một trong hai thị trường, cùng với Malaysia, đóng góp vào kết quả tích cực của Apple trong khu vực.

Theo Omdia, Apple là nhà sản xuất duy nhất trong nhóm 5 thương hiệu smartphone hàng đầu Đông Nam Á ghi nhận tăng trưởng về lượng điện thoại cung ứng trong quý 3-2026.

Sức hút của các dòng iPhone cao cấp tại Việt Nam cũng được phản ánh qua số liệu từ các hệ thống bán lẻ trong nước.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong ngày đầu mở bán iPhone 18 vào tháng 9-2026, hệ thống TopZone dự kiến bàn giao tới 20.000 máy cho khách đặt trước trên toàn quốc, trong khi Minh Tuấn Mobile ghi nhận hơn 13.000 đơn đặt cọc trước ngày lên kệ.

Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max chiếm khoảng 70-88% tổng lượng đơn đặt hàng tại một số hệ thống bán lẻ, dù các phiên bản iPhone 18 Pro và Pro Max có giá niêm yết từ 38,99 triệu đồng đến 80,99 triệu đồng.

Đến tháng 10-2026, Apple tiếp tục mở bán iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng, với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng và phiên bản cao nhất lên tới 103,99 triệu đồng.

Dù mức giá cao, sản phẩm vẫn thu hút người mua. Tại hệ thống Di Động Việt, phiên bản iPhone Duo 256GB chiếm 72% lượng đặt mua, trong khi bản 512GB chiếm 20%.

Theo Omdia, danh mục sản phẩm tập trung vào phân khúc cao cấp giúp Apple ít chịu tác động từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ hơn các nhà sản xuất phụ thuộc nhiều vào điện thoại có giá dưới 200 USD. Bên cạnh đó, sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ mua trước, trả sau, trong đó có SPayLater, cũng góp phần giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận những dòng điện thoại có giá bán cao.