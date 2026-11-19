Trong video đăng trên Instagram, Talukdar ghi lại cảnh giao thông TP.HCM từ trên cao. Những con đường với mật độ xe máy lớn để lại ấn tượng với vận động viên người Ấn Độ - Video: Prateek Talukdar



Giao thông Việt Nam với mật độ xe máy dày đặc thường là một trong những điều gây chú ý đối với du khách nước ngoài. Với vận động viên thể hình người Ấn Độ Prateek Talukdar, điều khiến anh ấn tượng lại là ý thức tham gia giao thông của người dân.

Trong một bài đăng trên Instagram sau chuyến đi tới TP.HCM, Talukdar dành nhiều lời khen cho cách các tài xế di chuyển trên đường phố.

"Đôi khi ý thức cộng đồng tốt còn tạo ra sự khác biệt lớn hơn cả cơ sở hạ tầng", anh mở đầu bài chia sẻ.

"Trong chuyến đi tới TP.HCM, Việt Nam gần đây, một trong những điều thực sự khiến tôi ấn tượng là ý thức chấp hành luật giao thông. Dù đường phố đông đúc với hàng nghìn xe máy, mọi người vẫn đi đúng làn đường và rất ít khi bấm còi không cần thiết", anh viết.

Vận động viên người Ấn Độ cho rằng cách di chuyển của các tài xế tạo nên cảm giác trật tự và tôn trọng lẫn nhau trên đường.

Prateek Talukdar là vận động viên thể hình người Ấn Độ, từng giành thẻ chuyên nghiệp IFBB Pro ở hạng mục Men's Physique tại cuộc thi Muscle Contest Ireland. Anh được giới thiệu là người Ấn Độ đầu tiên giành thẻ IFBB Pro tại một cuộc thi ở châu Âu.

Nhận xét của Talukdar mang đến góc nhìn khác về giao thông Việt Nam, nơi "văn hóa xe máy" không ít lần bị nhận xét là hỗn loạn, thiếu trật tự. Thay vì cảm thấy choáng ngợp trước dòng xe đông đúc, vận động viên người Ấn Độ lại ấn tượng với ý thức tham gia giao thông và sự tôn trọng lẫn nhau của người đi đường.