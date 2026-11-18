Mark Ruffalo - gương mặt gắn liền với vai diễn Bruce Banner/Hulk trong vũ trụ Marvel từ năm 2012 - Ảnh: PEOPLE

Disney và Pixar vừa giới thiệu những thông tin đầu tiên về Gatto, dự án hoạt hình lấy bối cảnh tại thành phố Venice nước Ý. Trong phim, "người khổng lồ xanh" Mark Ruffalo đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật trung tâm - Nero, chú mèo đen yêu âm nhạc nhưng lại bị cuốn vào thế giới ngầm của loài mèo.

Đây là hình ảnh khác biệt so với những vai diễn của nam diễn viên trên màn ảnh rộng. Thay vì xuất hiện với thân hình đồ sộ và sức mạnh phi thường của Hulk, lần này Ruffalo sẽ dùng giọng nói để thể hiện một nhân vật nhỏ bé, có phần bụi bặm và mang nhiều giằng xé nội tâm.

Theo giới thiệu từ Pixar, trong Gatto, Nero mắc nợ Rocco, ông trùm mèo tàn nhẫn. Sau nhiều năm tìm cách sinh tồn tại Venice, Nero bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với mong muốn hay không.

Chú mèo Nero - nhân vật trung tâm của Gatto - Ảnh: DISNEY

Phong cách hình ảnh là điểm đáng chú ý của Gatto khi kết hợp hoạt hình 3D với những nét vẽ mang cảm giác màu nước thủ công - Ảnh: DISNEY

Mọi chuyện thay đổi khi Nero nhận nhiệm vụ đánh cắp cây vĩ cầm quý giá của Maja, nữ nhạc công đường phố trẻ. Thay vì trở thành mục tiêu của một phi vụ, Maja lại bất ngờ kết bạn với Nero nhờ tình yêu dành cho âm nhạc.

Tuy nhiên, hành trình của Nero không đơn giản là tìm cách thoát khỏi món nợ. Khi chỉ còn mạng sống cuối cùng, chú mèo phải cân nhắc giữa lối sống đã quen thuộc và cơ hội bắt đầu lại.

Theo The Playlist, Venice trong Gatto hiện lên với những mảng màu và bề mặt giàu tính hội họa, vừa thơ mộng vừa có phần bí ẩn.

Cách thể hiện này giúp thành phố trở thành một phần trong hành trình của Nero, nơi những con kênh và con phố quanh co có thể che giấu nhiều bất ngờ.

Gatto do Enrico Casarosa đạo diễn và Andrea Warren sản xuất. Đây là bộ đôi từng thực hiện Luca (2021), bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh vùng biển Riviera của nước Ý.

Nếu Luca kể câu chuyện về tình bạn và hành trình khám phá bản thân của những sinh vật biển thì Gatto đưa khán giả đến nước Ý qua góc nhìn của một chú mèo sống trong thế giới ngầm tại Venice.

"Người khổng lồ xanh" tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai

Bên cạnh Gatto, Mark Ruffalo còn góp mặt trong nhiều dự án thuộc những thể loại khác nhau. Nổi bật là Good sex dự kiến phát hành trên Netflix, anh tham gia cùng Natalie Portman, Meg Ryan và Rashida Jones.

Phim xoay quanh Ally (Natalie Portman), một chuyên gia trị liệu các cặp đôi bước vào tuổi 40 và bắt đầu tìm kiếm tình yêu sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài một thập kỷ.

Mark trở lại vai Hulk trong Avengers: Doomsday là điều nhiều fan Marvel mong đợi - Ảnh: MCU



Ngoài ra, nam diễn viên cũng được khán giả chờ đợi trong Avengers: Doomsday, dự án tiếp theo của Marvel dự kiến ra rạp ngày 18-12-2026.

Sự xuất hiện của Bruce Banner trong đoạn phim giới thiệu tác phẩm từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về vai trò của Hulk trong câu chuyện.

Với Gatto, Mark Ruffalo trải nghiệm lần đầu góp giọng cho nhân vật chính trong một dự án hoạt hình của Pixar. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 5-3-2027.

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