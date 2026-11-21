Giây phút đăng quang của người đẹp Nguyễn Quế Khanh - Ảnh: HUY TRẦN

Tối 20-11, đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ.

Với lợi thế sân nhà, Nguyễn Quế Khanh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Cô ghi điểm qua phần trả lời ứng xử song ngữ và giành vương miện Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.

Cô nhận câu hỏi về yếu tố giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn khiến họ muốn quay trở lại. Quế Khanh cho biết cảnh đẹp có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng những giá trị mới là điều giữ chân du khách.

Cô nói du lịch Việt Nam cần chuyển từ tư duy thu hút du khách sang xây dựng sự gắn bó lâu dài, đồng thời nhấn mạnh thành công của du lịch không chỉ nằm ở việc đưa khách đến Việt Nam mà còn khiến đất nước có vị trí trong trái tim họ.

Trong phần ứng xử dành cho top 3, các người đẹp được hỏi về những việc sẽ thực hiện nếu đăng quang hoa hậu. Nguyễn Quế Khanh mong muốn tận dụng kiến thức ngành truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng của danh hiệu để kể câu chuyện về những nghệ nhân đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Việc kết nối nghệ nhân với công chúng, du khách và doanh nghiệp có thể mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho nhiều người.

Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 đến từ Cần Thơ

Top 3 Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Hoa, đồng thời giành giải Người đẹp được yêu thích nhất. Phạm Thị Trà My là á hậu 2.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm: Người đẹp Áo dài (Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc), Người đẹp Du lịch (Nguyễn Ngọc Bảo Châu), Người đẹp Truyền thông (Trần Nguyễn Yến Vi), Người đẹp Biển (Nguyễn Thị Hạnh), Người đẹp Dạ hội (Đặng Hoài Anh), Người đẹp Tài năng (Nguyễn Vũ Thục Anh) và Người đẹp Thời trang (Văn Thị Thu Thủy)…

Giám khảo đêm chung kết có NSND Vương Duy Biên, hoa hậu Châu Ngọc Bích, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, nam vương Trần Tiến Dũng…

Trước đêm chung kết, các người đẹp có hơn 10 ngày tham gia hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa và du lịch vùng đất Tây Đô.

Nguyễn Quế Khanh sinh năm 2006, cao 1,68m, hiện theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường đại học FPT - cơ sở Cần Thơ. Năm 2024, cô đăng quang Miss FPTU Cần Thơ. Quế Khanh từng lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2026 và đoạt giải Best Talent Award.

Các người đẹp trong phần trình diễn áo dài

Các phần thi của người đẹp Nguyễn Quế Khanh