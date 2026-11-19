Khánh Như rạng rỡ trong trang phục dân tộc Vũ điệu Đông Hồ - Ảnh: FBNV

Gần một nửa chặng đường tham gia Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế), á hậu Lê Phương Khánh Như có những hoạt động đáng chú ý tại cuộc thi.

Gần đây, Khánh Như được ban tổ chức lựa chọn tham gia chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata (Nhật Bản).

Tại sự kiện, cô diện áo dài truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng, xuất hiện với phong thái tự tin và thân thiện. Đây là hoạt động giao lưu có ý nghĩa trong khuôn khổ cuộc thi, tạo cơ hội để các người đẹp gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trước đó, ban tổ chức Miss International đăng tải video phần trình diễn trang phục dân tộc của các người đẹp, phần thi được tổ chức và ghi hình nội bộ.

Đại diện Việt Nam mang đến thiết kế mang tên Vũ điệu Đông Hồ, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ mang tên Thiên hạ thái bình. Thiết kế tái hiện hình ảnh chim công rực rỡ, kết hợp những chuyển động múa, gợi liên tưởng đến các hình tượng trong tranh dân gian Việt Nam.

Bộ trang phục dân tộc do tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo thực hiện. Trong video công bố, Khánh Như thể hiện phong thái tự tin, các động tác trình diễn phù hợp với tinh thần thiết kế.

Thiết kế Vũ điệu Đông Hồ mang đến hình ảnh chim công giàu màu sắc nghệ thuật dân gian - Ảnh: FBNV

Đại diện Việt Nam (thứ hai từ phải vào) diện áo dài tại hoạt động đối ngoại của Miss International 2026 - Ảnh: FBNV

Khánh Như lựa chọn áo dài trong hoạt động gặp gỡ lãnh đạo địa phương và trang phục dân tộc mang cảm hứng tranh Đông Hồ dự thi với mong muốn giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sau gần một nửa chặng đường dự thi tại Nhật Bản, đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia phần thi thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), dự kiến diễn ra ngày 21-11. Đây là dịp để các người đẹp trình bày dự án, sáng kiến cộng đồng và quan điểm về những vấn đề xã hội.

Vòng bán kết Miss International 2026 dự kiến diễn ra ngày 23-11. Vòng chung kết sẽ tổ chức ngày 25-11 tại Nhật Bản.

Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín trên thế giới, được xếp trong nhóm cùng với Miss World, Miss Universe, Miss Earth và Miss Supranational. Cuộc thi này tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và sự thân thiện với thông điệp xây dựng hòa bình, hiểu biết giữa các nền văn hóa. Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy giành vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam. Ngoài ra Phương Nhi vào top 15 Miss International 2023, Tường San vào top 8 Miss International 2019… Người đẹp Lê Phương Khánh Như đại diện Việt Nam dự thi năm nay. Cô sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Cô là một sinh viên năng nổ, tham gia các hoạt động phong trào, từng giành nhiều giải thưởng lĩnh vực MC và dịch thuật. Khánh Như đã và đang hoạt động với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp, từng cộng tác với Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM. Cô đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss World Vietnam 2025.

Người đẹp Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn qua các hoạt động bên lề cuộc thi tại Nhật Bản - Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 2004 thể hiện sự tự tin trong các hoạt động giao lưu - Ảnh: FBNV

Lê Phương Khánh Như mang theo câu chuyện văn hóa Việt Nam trong hành trình chinh phục vương miện quốc tế - Ảnh: FBNV

Phần trình diễn trang phục dân tộc của Khánh Như tại Miss International 2026 - Nguồn: BTC