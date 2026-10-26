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Người dạy lái xe đăng video học viên lên mạng: Sao cho đúng luật?

tác giả
THY NHUNG
THY NHUNG
THY NHUNG

Chia sẻ video học viên lên mạng, người dạy lái xe cần tuân thủ những nguyên tắc này để không bị phạt, bị kiện.

Người dạy lái đăng video học viên lên mạng sao cho đúng luật? - Ảnh 2.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm khi đăng tải video lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ video

Việc người dạy lái xe đăng video học viên lên mạng xã hội vừa để quảng bá, vừa nhằm cảnh báo tình huống cho người xem. Tuy nhiên, sử dụng hình ảnh thế nào cho đúng luật thì không phải ai cũng rõ.

Nên xin phép hoặc che mặt học viên

Người dạy lái đăng video học viên lên mạng sao cho đúng luật? - Ảnh 3.

Thầy Hùng dạy lái xe ở TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm của mình - Ảnh: NVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy Hùng dạy lái xe ở TP.HCM có nhiều năm kinh nghiệm dạy lái, cũng như xây dựng các thông tin trên mạng xã hội từ năm 2011 đến nay. Thầy chia sẻ mình luôn hỏi ý kiến học viên trước hoặc sau buổi học xem có đồng ý cho quay và đăng tải hay không, nếu người học không đồng ý thì dứt khoát không đăng hoặc chủ động né góc máy.

Thầy Hùng cho rằng việc tự ý đăng hình ảnh không chỉ đối mặt với nguy cơ bị học viên khởi kiện vì sử dụng hình ảnh của họ, mà bản thân các video này còn là căn cứ để cơ quan chức năng, cảnh sát giao thông xử phạt các lỗi vi phạm trong quá trình tập lái như dùng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn.

"Việc làm truyền thông, xây dựng thương hiệu cá nhân của giáo viên hiện nay là phổ biến, nhưng mục tiêu phải là truyền đạt kiến thức và kỹ năng an toàn. Nếu sử dụng các tình huống lỗi của học viên làm bài học cảnh báo thì bắt buộc phải xin phép hoặc che mờ mặt để bảo vệ danh dự, tinh thần cho người học", thầy Hùng nhấn mạnh.

Người dạy lái đăng video học viên lên mạng sao cho đúng luật? - Ảnh 4.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, đưa ra khuyến cáo khi đăng tải video có tính chất cảnh báo, người đăng nên che khuôn mặt, làm mờ biển số xe và loại bỏ những thông tin không cần thiết có thể nhận diện cá nhân. Nội dung đi kèm cần tập trung vào hành vi, quy tắc an toàn hoặc bài học pháp lý.

Nếu video có dấu hiệu phản ánh hành vi vi phạm pháp luật, người ghi hình nên lưu giữ bản gốc và cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

"Đây là cách làm có trách nhiệm, vừa bảo đảm khả năng xác minh sự việc, vừa hạn chế nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người liên quan. Cũng cần lưu ý rằng một đoạn video có thể chỉ phản ánh một phần diễn biến sự việc. Việc cắt ghép, bỏ qua bối cảnh hoặc đưa ra kết luận khi chưa có đủ thông tin có thể dẫn đến nhận định sai lệch", luật sư Cường cho hay.

Cũng theo phân tích của luật sư, tại thời điểm tháng 10-2026, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Điều 7 của luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, trong đó có việc đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, vu khống, sai sự thật, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quy định này đặt ra trách nhiệm đối với người sử dụng mạng xã hội. Nếu người đăng cố ý đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc gán ghép hành vi vi phạm cho người khác, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi đó có thể bị xử lý theo quy định pháp luật tương ứng.

Người bị xâm phạm có thể yêu cầu bác bỏ thông tin không đúng, gỡ bỏ hoặc cải chính thông tin, xin lỗi công khai và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Đơn vị đào tạo lái xe cần cân nhắc

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng các trung tâm đào tạo lái xe nên xây dựng quy trình sử dụng hình ảnh trong hoạt động giảng dạy, quản lý và truyền thông. Quy trình này cần phân biệt giữa video phục vụ chuyên môn, video lưu trữ nội bộ và video công khai trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước khi đăng tải, giáo viên hoặc người phụ trách truyền thông cần kiểm tra các vấn đề sau: Người xuất hiện trong video đã được thông báo về việc ghi hình và mục đích sử dụng hay chưa, việc công khai có căn cứ pháp lý phù hợp hay không.

Nội dung có chứa dữ liệu cá nhân không cần thiết, thông tin riêng tư hoặc thông tin có nguy cơ gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác hay không? Video có bị cắt ghép làm sai lệch bản chất sự việc hay không?

Đối với video sử dụng để quảng bá hoạt động đào tạo, giải pháp phù hợp là xin sự đồng ý rõ ràng của người có hình ảnh, giới hạn mục đích sử dụng và cho phép người đó biết hình ảnh của mình sẽ được đăng ở đâu.

Người dạy lái xe đăng video học viên lên mạng: Sao cho đúng luật? - Ảnh 5.Người dạy lái xe có được tự ý đăng tải video học viên lên mạng?

Việc quay và đăng tải video học viên thực hành lái xe lên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý có thể kéo theo rủi ro pháp lý.

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THY NHUNG
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    Chủ đề: tình huống giao thông dạy lái xe giáo viên

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