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Vì sao quyền lợi của hơn 63.000 học viên ở Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn chưa được giải quyết?

tác giả
HÀ MI
HÀ MI
HÀ MI

Sau vụ án xảy ra ở Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (Đồng Nai), có hơn 63.000 học viên vẫn chưa được giải quyết quyền lợi dù đã đóng các chi phí.

Vì sao quyền lợi của hơn 63.000 học viên ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn chưa được giải quyết? - Ảnh 1.

Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn tại Đồng Nai vào thời điểm xảy ra việc Bộ Công an khám xét và bắt nhiều người liên quan - Ảnh: A LỘC

Phản ánh đến báo Tuổi Trẻ, nhiều học viên cho biết vụ án xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (đóng tại Đồng Nai, thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T) đã có bản án hình sự phúc thẩm. 

Tuy nhiên đến nay hàng chục ngàn học viên vẫn chưa được trung tâm đào tạo bổ sung nhằm giải quyết quyền lợi cho học viên. Theo các học viên, các kiến nghị của họ cũng đã gửi đến Sở Xây dựng Đồng Nai và trung tâm, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trả lời về sự việc trên, ông Phan Hồng Quang - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Xây dựng TP Đồng Nai - thông tin: 

"Sau khi xảy ra sai phạm ở Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, công an đã niêm phong toàn bộ hồ sơ đào tạo. Khi bản án có hiệu lực thì tiền học phí của học viên, hồ sơ còn niêm phong để thi hành án nên hiện nay phía sở và trung tâm cũng gặp khó khăn khi học viên cũ ở trung tâm yêu cầu đào tạo, sát hạch… Khó nhất hiện nay là số lượng học viên quá lớn, nên sở đang phối hợp các bên liên quan để tháo gỡ từng bước".

Theo ông Quang, vừa qua Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn đã rà soát giải quyết được 1.223 hồ sơ đủ điều kiện.

"Hiện việc sát hạch lái xe thuộc thẩm quyền của công an, nên sở đang tiếp tục phối hợp với trung tâm và các cơ quan chức năng để giải quyết quyền lợi của 4.261 học viên thi trượt sát hạch", ông Quang nói.

Cấp khống chứng chỉ sơ cấp nghề cho hơn 39.000 học viên

Tháng 4-2025, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ sai phạm tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt ông Hồ Đình Thái Hòa, cựu Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, 13 năm 6 tháng tù về tội "giả mạo trong công tác" và "đưa hối lộ".

Hội đồng xét xử đánh giá ông Hồ Đình Thái Hòa đã chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hợp thức các điều kiện về xe tập lái, giáo viên, phòng học chuyên môn, sân tập lái xe tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn để Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo, và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quy mô đào tạo trái pháp luật.

Trung tâm đã tuyển sinh 63.458 học viên với tổng số tiền học phí 618 tỉ đồng, trong đó đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề trái pháp luật cho 39.021 học viên với số tiền học phí 377 tỉ đồng, còn lại 24.437 học viên chưa được cấp chứng chỉ; chỉ đạo nhân viên ký hợp thức 850 báo cáo với số lượng 39.021 học viên, đề nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức thi sát hạch, cấp giấy phép cho 34.760 học viên, còn lại 4.261 học viên thi trượt chờ thi lại.

Vì sao quyền lợi của hơn 63.000 học viên ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn chưa được giải quyết? - Ảnh 4.Đề nghị kỷ luật 2 phó giám đốc sở Đồng Nai liên quan đến sai phạm ở Trung tâm lái xe Sài Gòn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa đề nghị thi hành kỷ luật 2 phó giám đốc sở đã bị công an khởi tố.

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HÀ MI
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    Chủ đề: Toà án nhân dân TP. HCM Phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Đồng Nai học viên Đồng Nai

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