Người đàn ông rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an

Công an xã Tiên Hoa làm việc với người liên quan đến việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 11-11, Công an xã Tiên Hoa (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị vừa làm rõ trường hợp sử dụng hình ảnh trụ sở công an xã đăng tải trên mạng xã hội gây hiểu nhầm.

Trước đó, Công an xã Tiên Hoa đã làm việc với anh N.V.C. (sinh năm 1988, trú tại xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên), liên quan đến việc sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Hải Duy" đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Bài viết rao bán đất kèm hình ảnh cổng trụ sở Công an xã Tiên Hoa được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tại buổi làm việc, anh C. thừa nhận sáng 2-11 đã đăng tải lên nhóm Facebook "Quê Tôi Trung Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên" nội dung rao bán đất tại khu vực Trung, Tiên Lữ (cũ), nay thuộc xã Tiên Hoa, kèm theo số điện thoại liên hệ và hình ảnh cổng trụ sở Công an xã Tiên Hoa.

Sau khi nhận được nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội về việc đăng bán trụ sở Công an xã, anh C. đã chủ động xóa bài viết vào ngày 6-11.

Làm việc với cơ quan công an, anh C. nhận thức được việc đăng tải nội dung trên đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an xã.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, anh C. tự nguyện cam kết xóa tài khoản Facebook "Nguyễn Hải Duy", chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội và không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Tiên Hoa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, cần thận trọng trong đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh, không để việc sử dụng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.