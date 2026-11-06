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Người đàn ông ở TP.HCM thao túng giá cổ phiếu Becamex BCE, bị phạt 1,5 tỉ đồng

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Một nhà đầu tư đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu BCE của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Một người đàn ông ở TP.HCM dùng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu Becamex BCE - Ảnh 1.

Thao túng giá cổ phiếu là hành vi cố ý tác động đến cung, cầu hoặc giá giao dịch cổ phiếu nhằm tạo ra diễn biến giả tạo trên thị trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Cường, trú tại TP.HCM.

Theo đó, ông này bị phạt 1,5 tỉ đồng với hành vi thao túng giá cổ phiếu.

Quyết định nêu rõ, từ ngày 16-10-2024 đến ngày 4-3-2025, ông Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu BCE của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Trong số này, có 4 tài khoản đứng tên ông Cường, 3 tài khoản mượn của các nhà đầu tư khác và 1 tài khoản do người khác đứng tên sở hữu theo đề nghị của ông Cường.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Lê Việt Cường cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Ngoài việc nộp phạt tiền, nhà đầu tư này còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10-11 tới.

Đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam… trong 2 năm.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cá nhân cho mượn tài khoản.

Những người này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cơ quan quản lý cấm 4 cá nhân này đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ 10-11.

Người đàn ông ở TP.HCM thao túng giá cổ phiếu Becamex BCE, bị phạt 1,5 tỉ đồng - Ảnh 3.Bị phạt vì dùng 102 tài khoản để thao túng cổ phiếu

TTO - Trong tuần cuối cùng cận Tết nguyên đán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước phạt hành chính hai người vì dùng 102 tài khoản để thao túng cổ phiếu của Tập đoàn Tiến Bộ, đồng thời phạt hàng loạt công ty chứng khoán sai phạm.

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    Chủ đề: tài khoản chứng khoán giao dịch chứng khoán thao túng cổ phiếu uỷ ban chứng khoán

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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